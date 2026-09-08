珊卓布拉克升格製作人 自爆「幫裸男畫刺青」超嗨

美國男星李佩斯(左)將與珊卓布拉克在新片「超異能快感：魔法之書」共譜全新戀情。(圖／華納提供)

由奧斯卡 影后珊卓布拉克、妮可基嫚聯合主演的新片「超異能快感：魔法之書」，兩人這次不僅攜手回歸大銀幕，更一同升格擔綱電影製作人，親自參與電影幕後製作。

珊卓布拉克除了努力還原最經典的「花園住家」，也找回原班人馬，包括首集就登場的女星搭檔史塔克錢寧、黛安薇絲特，讓影迷熟悉的經典元素再次回歸。新片同時加入全新感情線，邀來曾於魔戒「哈比人」系列電影飾演知名「精靈王」的美國男星李佩斯，與珊卓布拉克共譜一段充滿魔法色彩的全新戀情，讓這場睽違多年的魔幻冒險再添浪漫火花。

珊卓布拉克與妮可基嫚在新片除了擔綱主演，更是升格製作人進一步參與電影創作。珊卓布拉克透露，雖然片中她的角色受到家族「單身詛咒」困擾，卻意外迎來新的感情發展，對象正是由李佩斯飾演的角色。

預告中李佩斯也以半裸造型驚喜亮相，展現迷人熟男魅力，讓影迷眼睛一亮。

身為製作人的珊卓布拉克更爆料，這次幕後工作最有趣的環節之一，竟然是參與設計李佩斯身上的刺青，她笑說「我得想像這些圖案出現在他身上的畫面，這段過程真的令人臉紅心跳」，意外揭露影后當製作人的「福利」。

對許多影迷來說，首集最經典場景就是歐文斯姊妹居住的維多利亞風格房子，當年電影上映後，這棟「花園住家」甚至成為影迷心中的經典象徵，網路上至今仍有大量粉絲專門研究它的建築設計與庭園造景，甚至有人將其中元素融入自己的家中。

如今「超異能快感：魔法之書」為了讓這棟經典房子再次「活」過來，製作團隊花費大量時間反覆觀看首集畫面、擷取細節並交叉比對，最後僅以4張原始設計圖，重新繪製出多達227張圖稿，力求將影迷記憶中的經典場景完整重現。

製作團隊表示，這棟房子早已不只是電影場景，而是陪伴全球影迷多年的重要記憶，如今隨著新片回歸，也將再次成為故事中不可或缺的重要角色。

「超異能快感：魔法之書」劇情延續首集的故事設定，珊卓布拉克、妮可基嫚生在女巫家庭，卻受流傳多代的「單身詛咒」所苦，導致他們所愛上的另一半都會出意外，直到他們的女兒長大成人後，兩人為了下一代的幸福，決定挺身而出、尋求打破魔咒的辦法。電影將於9月11日 (五)在美國上映。

「超異能快感：魔法之書」將經典房子「活了」過來，復刻經典場景。(圖／華納提供)