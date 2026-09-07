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「甄嬛傳」寧貴人無預警停工 外界猜測或迎接第二胎

記者陳慧貞／即時報導
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熱依扎在「灼灼韶華」中，憑藉著靈活的商業頭腦成就一番事業。圖／緯來戲劇台提供
熱依扎在「灼灼韶華」中，憑藉著靈活的商業頭腦成就一番事業。圖／緯來戲劇台提供

大陸女星熱依扎當年憑藉「後宮甄嬛傳」中冷豔孤傲的「寧貴人」一角打開知名度，近日她與楊祐寧主演的陸劇「灼灼韶華」即將在台播出，劇中一場痛失愛女的重頭戲，她悲痛欲絕、哭得撕心裂肺，為了讓情緒不中斷，竟一口氣哭了整整7小時，敬業程度令人咋舌。

40歲熱依扎自2020年底宣布升格當媽後，孩子生父身分始終成謎，這些年來她也鮮少談及感情生活，專心陪伴女兒成長。今年6月，她更無預警在微博發文宣布暫別演藝圈，一開頭便強調自己「沒生病」，只是認為現階段無法同時兼顧家庭與事業，因此決定暫時停下腳步、好好休息。不過消息曝光後，她隨即被拍到小腹微隆，也讓外界猜測她暫別演藝圈是否與準備迎接第二胎有關，引發不少討論。

在「灼灼韶華」中，熱依扎飾演的藥商之女褚韶華遭逢人生重大打擊，其中一場她遭侵犯、女兒不幸喪命的戲碼，更是全劇情緒高點。為了維持角色悲痛欲絕的狀態，只要攝影機沒有正式停機，她就一直沉浸在角色的情緒裡，即使現場等待燈光調整、攝影機換位，也沒有停止哭泣，前後足足哭了7個小時。這場戲不僅讓劇組印象深刻，也被視為熱依扎演技大爆發的代表場面，令人直呼「封神」。

「愈挫愈勇」是褚韶華最鮮明的性格特質，劇中更有一句「逃，從來就不是我的風格」的經典台詞，展現她面對逆境仍不願低頭的堅韌性格。劇中也有不少感情戲，其中與楊祐寧飾演的角色從生意夥伴到萌生情愫，戲裡兩人歷經不少嚴肅、沉重的情節，戲外氣氛卻截然不同。熱依扎透露，拍攝時經常被楊祐寧逗笑，兩人甚至不時因笑場NG，也讓原本沉重的拍攝現場多了不少輕鬆氣氛。

「灼灼韶華」9月8日起，周一至五晚間9點於緯來戲劇43頻道首播，晚間8點精彩重播。

「灼灼韶華」中，熱依扎演一場痛失愛女的戲，足足哭了7小時。圖／緯來戲劇台提供
「灼灼韶華」中，熱依扎演一場痛失愛女的戲，足足哭了7小時。圖／緯來戲劇台提供

楊祐寧(左)與熱依扎在「灼灼韶華」中是征戰商場的戰友，也將感情昇華到愛情。圖／緯...
楊祐寧(左)與熱依扎在「灼灼韶華」中是征戰商場的戰友，也將感情昇華到愛情。圖／緯來戲劇台提供

精華 FAQ

  • 她當年憑《後宮甄嬛傳》中冷豔孤傲的「寧貴人」一角打開知名度，之後也持續受到關注，成為外界熟悉的大陸女星之一。

  • 她在劇中一場痛失愛女的重頭戲情緒爆發，為維持悲痛狀態，在攝影機未停機期間一直哭，前後整整哭了7小時，演技被讚相當震撼。

  • 熱依扎在6月表示自己沒有生病，只是覺得現階段難以兼顧家庭與事業，因此先停下來休息；不過她隨後被拍到小腹微隆，外界也猜測可能是在準備迎接第二胎。

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