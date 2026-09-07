韓第一美女婚後停工6年產後憂鬱 痛失角色怨「如果沒結婚生子」

陳瑞演（左起）、金喜善、韓惠軫主演「因為沒有下輩子」，戲裡戲外展現熟女之間深厚友誼。圖／東森提供

韓國實力派演員金喜善、韓惠軫、陳瑞演主演都會寫實喜劇「因為沒有下輩子」，劇情以幽默手法探討女性二度就業、家庭分工與自我價值等寫實議題，三位主演拋開女神包袱，詮釋年過40歲女性面對「第二思春期」的焦慮與掙扎，引發不少觀眾共鳴。

「韓國第一美女」金喜善在劇中飾演曾是呼風喚雨的購物台女王「趙娜貞」，婚後為家庭奉獻多年，決定重返職場，卻遭丈夫反對，認為她應以孩子與家庭為重。從昔日女強人變成為趕面試、狼狽在麵館換裝的二度就業婦女，角色反差成為一大看點。

金喜善坦言，角色曾經歷工作中斷的心情與自己相當有共鳴，「因為親身體驗過那種情緒，覺得能更真實地詮釋出來。」她也罕見分享婚後長達6年的工作空白期，透露當時曾陷入產後憂鬱，偶爾看到電視播出自己曾夢寐以求的角色，心裡難免羨慕，甚至忍不住想「如果自己沒有結婚生子，說不定就能出演」。那段空虛與焦慮，成為她演繹角色的重要養分。

韓惠軫則飾演婚姻冷感、渴望生子的藝術中心企劃室長「具珠英」，透過角色重新審視婚姻與伴侶關係；陳瑞演則飾演事業有成、表面抗拒婚姻，內心卻渴望家庭的單身女性「李逸莉」，笑稱這是自己首次演愛情劇，也是第一次「沒有殺人的戲份」。

3人戲裡戲外也培養深厚閨蜜情。金喜善透露，原本擔心和年輕女演員難以成為朋友，沒想到陳瑞演主動成立群組拉近距離。陳瑞演則笑說兩位姊姊都十分隨和，現場氣氛融洽，「漂亮的人都知道自己漂亮，所以不會嫉妒別人」，展現自然又逗趣的好感情。

金喜善在「因為沒有下輩子」中飾演曾是呼風喚雨的購物台女王。圖／東森提供

陳瑞演在「因為沒有下輩子」中飾演事業有成的單身女，抗拒婚姻卻渴望成為賢妻良母。圖／東森提供

金喜善在「因為沒有下輩子」為了面試狼狽換裝，反差形象令人驚豔。 圖／東森提供

韓惠軫演出「因為沒有下輩子」，透過角色審視自己的婚姻生活。圖／東森提供