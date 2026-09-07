龐祥麟80歲離世 周遊一天接連聽3噩耗悲嘆「隨時都會走」

周遊（右）與丈夫李朝永（左）。記者林伯東／攝影

資深演員龐祥麟1日安詳離世，享壽80歲，消息傳來讓資深製作人「阿姑」周遊震驚悲痛。周遊透露，今(7日)下午接連收到好友的母親、好友妻離世的噩耗，正沉浸在難過情緒中，又得知龐祥麟辭世，「我正在難過，又聽到龐祥麟走了的消息」眼看身邊熟識老友一一離去，她不禁悲從中來感嘆生死無常。

曾與龐祥麟合作過「飛龍在天」、「媽媽．吉利．小叮噹」等劇，周遊回憶過往，腦海中都是龐祥麟精湛的演技與幽默談吐，她說：「他大小角色都不挑，戲演得又好。」最讓她懷念的是龐祥麟的風趣，直言每回在劇組聊天，所有人最喜歡聽龐祥麟說話，「有時候會讓人家笑到從椅子上摔下來」。

龐祥麟出道50年，早期在中視拍過不少如「一剪梅」、「一代公主」、「烽火兒女情」等無數經典劇作，周遊當年在中視製作戲劇，兩人其實私交不錯，彼此多年未見成了周遊心中難以放下的遺憾。她透露，龐祥麟晚年逐漸淡出幕前，也鮮少與外界聯絡，自己曾多次想約他打牌，但打電話始終沒能聯繫上，一度還想著：「他本來是那麼樂觀、那麼open的人，怎麼會連電話都不接。」如今想來老友應是養病的原因，更令她悲痛萬分。

面對好友離世，周遊感嘆老友凋零，難過道：「這一些老演員沒有幾個了，死的也死了、走的也走了。大家一定要珍惜，尤其是我們這個年齡的，隨時都會走。」她愛護家人，珍惜身邊的好友們，固定組演唱團，每周聚會唱歌聊天，也會找牌咖打麻將，讓自己保持動腦、活動筋骨的習慣，把生活過得更充實，好好珍惜還能相聚的每一天。

龐祥麟3年前出席資深藝人端午聯歡餐會時暴瘦模樣。聯合報系資料照