我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

井柏然、劉雯「結婚了」再衝熱搜 交往6年超甜 網曝早就低調領證

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

欒念來了… 井柏然現身杭州遭3層人牆圍堵 人氣「一夜回到十年前」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
井柏然當天以棕色三件式西裝帥氣亮相，電暈台下觀眾。(取材自微博)
井柏然當天以棕色三件式西裝帥氣亮相，電暈台下觀眾。(取材自微博)

大陸男星井柏然近期憑都市情感劇「早春晴朗」人氣再攀高峰，日前在杭州出席美妝品牌活動時，所到之處引發大批粉絲追隨，酒店與商場現場被擠得水洩不通，盛況讓網友驚呼，「彷彿一夜回到10年前」。

綜合媒體報導，井柏然抵達杭州時，下榻酒店即使安排VIP通道，仍難擋粉絲熱情。大堂內外擠滿人潮，電梯口幾乎被完全堵住，形成「裡三層、外三層」景象。現場甚至有多達11輛私家車一路跟隨行程。面對混亂場面，井柏然並未急著離開，而是不斷提醒粉絲「注意安全」，耐心與禮貌態度獲得不少網友稱讚。

隔天，井柏然現身品牌活動時，將熱度推向最高峰。有粉絲凌晨3點便到場排隊卡位，商場樓上樓下全被人潮擠滿，保全也全面升級。當天井柏然以棕色三件式西裝亮相，展現一貫貴公子氣質，但因杭州天氣悶熱，他頻頻擦汗，最後脫下外套，瞬間引發全場尖叫。

活動現場的許多細節，也讓粉絲直呼「角色走進現實」。井柏然在「早春晴朗」中飾演的廣告公司總監欒念（Luke），憑藉毒舌、冷靜的精英感形象圈粉無數，而他在活動中的舉手投足、回頭微笑、彎腰向粉絲打招呼等動作，被認為與劇中角色高度重疊，不少粉絲笑稱，「欒念本人真的來了」。

不少網友因此聯想到井柏然2015年的巔峰時期。當年他憑電影「捉妖記」票房大賣，以及「相愛穿梭千年」、「花兒與少年2」等作品走紅，甚至連手寫字都掀起模仿熱潮，形成「井柏然體」。十年後，他再度因角色翻紅，也讓外界看見，一部真正的爆款作品，仍足以讓演員重新站上流量高峰。

精華 FAQ

  • 他因都市情感劇《早春晴朗》熱度上升，赴杭州出席美妝品牌活動時吸引大量粉絲到場，酒店、商場與活動現場都被擠滿，連保全與動線都全面升級。

  • 粉絲凌晨3點就排隊卡位，酒店電梯口與商場樓層都被人潮包圍，甚至有11輛私家車跟隨行程；井柏然則不斷提醒大家注意安全，態度耐心又有禮貌。

  • 因為他這次因新角色再度爆紅，現場熱度與追星規模讓人聯想到他2015年憑《捉妖記》等作品走紅的巔峰時期，顯示爆款作品仍能帶動演員重新翻紅。

上一則

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

下一則

威尼斯影展／布魯克林霸氣護妻 紅毯甜吻「不要評論我老婆身體」

延伸閱讀

井柏然「早春晴朗」演熟男火了 頂級身材獲封「5A級井區」

井柏然「早春晴朗」演熟男火了 頂級身材獲封「5A級井區」
井柏然「正宮」現身打碎CP？劉雯按讚「早春」挨轟掃興

井柏然「正宮」現身打碎CP？劉雯按讚「早春」挨轟掃興
金絲眼鏡＋西裝暴徒… 井柏然變身熟男醋王 「這句台詞」讓觀眾淪陷

金絲眼鏡＋西裝暴徒… 井柏然變身熟男醋王 「這句台詞」讓觀眾淪陷
整形了？井柏然變「三眼皮」意外登熱搜 37歲男神親自回應

整形了？井柏然變「三眼皮」意外登熱搜 37歲男神親自回應

熱門新聞

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕