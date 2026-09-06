半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

大陸男星肖戰 日前帶著父母現身李宇春「皇后與夢想」巡演北京收官場，意外成為演唱會最受矚目畫面之一。他在包廂內隨音樂自在搖擺，還拿手機替父母拍下背影，低調又溫馨的模樣被現場觀眾捕捉後迅速登上熱搜。這場演唱會更因眾多明星自發到場，被網友笑稱「半個娛樂圈都來了」。

李宇春「皇后與夢想」巡演9月5日至6日在北京收官，現場星光陣容堪稱豪華，包括肖戰、倪妮、辛芷蕾、章若楠 、宋佳、張碧晨、吳青峰等人都現身支持，還有多位圈內好友從不同領域趕來。由於藝人們沒有刻意營造話題，反而安靜坐在台下欣賞演出，讓網友直呼「娛樂圈大型團建」。

其中肖戰的現身最受關注。他當晚戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒裝扮。音樂氣氛一到，他便跟著旋律輕輕扭動身體，「肖戰扭起來了」很快成為網路熱議詞。更有趣的是，他身旁的父母也拿著螢光棒投入演出，一家三口難得同框，讓粉絲看到他褪去明星光環後輕鬆自然的一面。

最讓人動容的莫過於，肖戰特地拿出手機，從身後默默記錄下父母認真看舞台的背影。這個充滿孝心的舉動傳至網路後，同樣引發熱烈討論，網友紛紛讚嘆，「褪去明星光環後，他只是個陪爸媽赴約的好兒子」、「這畫面真的好有愛」。

除了陪父母到場，肖戰送給李宇春的賀花也藏著巧思。他在收官前一天送上黑金配色花籃，演出當天再追加紅色賀花，卡片寫著「祝春春『皇后與夢想』北京收官場演出順利，春暖豔陽天，歲歲平安」，其中「歲歲平安」正是兩人過去合作公益歌曲的歌名。

據悉，兩人的交情始於2015年選秀節「燃燒吧少年」，當時李宇春擔任導師，曾多次給予肖戰肯定。如今相識11年，這對導師與學員早已成為好友。這次肖戰攜父母親自赴約，再加上送花祝福，也讓這段多年情誼再次受到關注。

肖戰(後排)帶著父母來看李宇春演唱會，一家三口難得同框。(取材自微博)