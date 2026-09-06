英籍炫富網紅赴泰國做陰莖增大術 療程失敗死亡

綽號「阿小」的43歲英籍奈及利亞裔網紅烏比里博，赴泰國旅遊接受陰莖增大療程卻因手術失敗死亡。圖為泰國曼谷夜景。(路透)

一名英籍奈及利亞裔網紅在泰國 接受陰莖 增大療程，卻因手術失敗死亡，英國驗屍官5日公布其死因。

綽號「阿小」的43歲網紅烏比里博(Igho "Tiny" Ubiribo)與妻子艾倫(Danielle Simba Allen)在曼谷度假期間，於3月5日接受該項療程。據TMZ報導，術後兩人返回下榻的萬豪酒店按摩時，烏比里博開始抱怨胸痛，並兩度失去意識，隨後被送往醫院。

影片來源：YouTube@E! News

到院後，他一度能清楚回答問題，但在院方安排的電腦斷層掃描完成前再度失去意識。醫師診斷他罹患肺栓塞，隨即將他轉入加護病房，施行心肺復甦術逾100分鐘仍未能救回，他於3月6日凌晨過世。

英國驗屍官針對遺體進行的解剖結果顯示，肺部組織中的物質與注射所用的玻尿酸相符，驗屍官哈金(Jean Harkin)認定，其死因為該項美容注射療程所引發的肺栓塞。

烏比里博在Instagram約有18.5萬名追蹤者，以奢華生活聞名。他在洛杉磯克倫肖社區擁有價值110萬美元的住宅，並在倫敦擁有價值60萬美元的公寓。

他過世後，以價值逾74.5萬美元的金棺在倫敦下葬，奈及利亞歌手戴維多(Davido)等人出席送別。

玻尿酸陰莖填充療程費用最高可達9000美元，效果通常維持6至9個月。