才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

劉曉憶加入民視「豆腐媽媽」飾演頗具大姐頭架勢的事業女強人。圖／民視提供

台灣50歲藝人劉曉憶先前演出不少8點檔，這些年來她一邊拍戲、一邊照顧母親孔蘭薰，工作與家庭蠟燭兩頭燒，今年7月她更無預警在臉書發文吐露近期面臨工作壓力，焦急喊話「快要失業了，我好焦慮」，沒想到時隔兩個月便傳來好消息，她宣布加入民視8點檔「豆腐媽媽」，工作有著落，也暫時緩解家庭與工作的燃眉之急。

隨著「阿松與阿暖」下檔，「豆腐媽媽」恢復原2小時15分的播出時長，劇情多線並進、角色也更豐富，劉曉憶此次飾演新加入角色盧彥澤、蔡祥的媽媽，不同於過往常見的媽媽、婆婆角色，這次她搖身一變成為掌管家中事業的女強人，個性直來直往、斬釘截鐵，頗有「大姐頭」氣勢。

當年劉曉憶曾演過「新兵日記」，相隔16年回歸民視拍戲，她直呼「很期待、很開心又很緊張！」此次與導演馮凱合作，雖曾一起拍戲、彼此熟識，但暌違多年再搭檔，劉曉憶坦言剛進劇組時仍難免有些焦慮，「因為凱哥總是會對我們的要求比較高一點。」即使是熟悉的合作夥伴，面對導演的高標準，緊張感依舊會默默跑回來。

此次角色對劉曉憶來說也是一大挑戰，相較於過往的婆媽角色，她指出這回詮釋的角色講話、做事爽快乾脆，不拐彎抹角，也沒有過去演壞人的耍心機路線，而是霸氣的事業女強人。說起拍攝過程印象深刻的事則是「劇本」，她笑說，大家都知道只要一進棚，導演馮凱幾乎都會修改劇本，每回進棚，她不用急著背台詞，「等改完了再背就好。」一句話道出劇組演員面對馮凱導演時的共同默契，也讓人忍不住笑出來。

劉曉憶(右)在「豆腐媽媽」中氣場強大。圖／民視提供

劉曉憶在「豆腐媽媽」中面對兄弟挑釁毫不畏懼，霸氣回嗆。圖／民視提供