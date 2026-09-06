難忘合作許光漢 金武烈讚不絕口「曝兩人私下交情」

金武烈初次訪台與粉絲見面。圖／讀者提供

憑藉「鐵拳教育」爆紅的韓星金武烈今天晚上準備在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，他中午接受媒體訪問，笑稱老同學Rain推薦他一定要吃小籠包，「剛剛工作人員已經外帶買來了，希望趕快吃到」。

金武烈過去苦熬20年，在「鐵拳教育」播出後，成為炙手可熱的當紅演員。他覺得最大的改變就是喜歡他的人變多，可以到很遠的地方宣傳、辦見面會，這趟來台從機場到飯店沿途都有粉絲想要和他合照，「光是現在坐在這裡就很像做夢一樣」。

如今他的人氣居高不下，金武烈坦言的確不習慣，不過雖然感到負擔，但卻是讓他繼續前進的正能量，促使他勢必要表現得更好。「托大家如此關注的福，現在確實是人生中的轉捩點，這些能量會是我很大的推動力，我會按照自己的步調往下走」。

這次他為台灣粉絲特別準備了中文歌，金武烈笑稱他現在在韓國同時在拍兩部戲，假日還要照顧小孩，只能努力抽出時間練習，在片場和車上練唱。金武烈自嘲：「大家都虧我是不是要在台灣出道了。」

而他先前曾和許光漢 合作Disney+的劇集「無路可走：輪盤賭」，金武烈大讚許光漢演技驚人，「其實語言不通一起對戲很辛苦，但他用英文溝通無礙，還可以即興加戲」。金武烈透露，他自己在追劇的時候都覺得許光漢演的殺手很帥，女性工作人員更是討論個不停，身旁的朋友更是頻頻向他打聽許光漢的情報，「我有把這件事轉達給他，稱讚他的演技令人印象深刻」。

金武烈說，許光漢當時承諾「如果之後來台灣，一定要請我一起喝酒吃飯」，希望能夠親自當他的台北導遊，讓他略盡地主之誼。

金武烈放送手指愛心。圖／讀者提供

金武烈帥氣接受媒體訪問。圖／讀者提供

金武烈憑藉「鐵拳教育」暴紅。圖／讀者提供