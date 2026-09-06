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山田涼介台北大秀性感胸肌 下秒掏出「尖叫雞」狂按

記者李姿瑩／即時報導
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山田涼介偶像魅力全開。圖／大鴻藝術BIG ART提供
山田涼介偶像魅力全開。圖／大鴻藝術BIG ART提供

日本偶像男星山田涼介6日在台北流行音樂中心舉辦個人亞洲巡迴演唱會，他將星達拓招牌的華麗舞台效果發揮到極致，幾乎把北流打造成迷你小巨蛋。而山田涼介換穿多套華服，變身白馬王子、魔術師、和服少年等各種造型，還放送胸肌給粉絲看個夠，2場演出吸引1萬人把票搶光。

山田涼介今天先用中文問候粉絲「好久不見」，直呼相隔7年能和大家見面非常開心。他先前瞎猜台灣的交通卡叫醬醬卡，後來才知道是悠遊卡，開心炫耀收到了尖叫雞造型悠遊卡，邊按邊問粉絲：「這真的能用嗎？騙人吧真的假的？結帳時會叫嗎？」笑說雞屁股摸起來很硬，感覺內有玄機。

他好奇詢問台下誰有尖叫雞悠遊卡，結果無人回應，山田涼介傻眼道：「那我怎麼跟別人介紹這很流行？我本來要當成手機吊飾的耶！」

山田涼介打開話匣子後停不下來，吐槽台粉總是用日文回答「是」，但日本不太會這樣回應，「這樣很像在學校」。粉絲立刻封他為老師，山田涼介也從善如流，樂得當老師跟粉絲一唱一和。

他透露今早抽空去了行天宮，祈求演唱會一切順利。而台灣場還安排了驚喜小彩蛋，包括他喝水時搭配特殊音效、親筆字跡印刷彩帶、安可曲「Bloom in’」改唱中文歌詞等，就連他2度忘詞，也都成為台北限定的一部分。

山田涼介安可時化身男友造型對粉絲唱情歌。圖／大鴻藝術BIG ART提供
山田涼介安可時化身男友造型對粉絲唱情歌。圖／大鴻藝術BIG ART提供

山田涼介舞台效果性感唯美。圖／大鴻藝術BIG ART提供
山田涼介舞台效果性感唯美。圖／大鴻藝術BIG ART提供

山田涼介把日式偶像的華麗舞台搬進北流。圖／大鴻藝術BIG ART提供
山田涼介把日式偶像的華麗舞台搬進北流。圖／大鴻藝術BIG ART提供

精華 FAQ

  • 他在台北流行音樂中心舉辦個人亞洲巡迴演唱會，2場演出共吸引1萬人，門票迅速搶光，顯示台灣粉絲支持度非常高。

  • 山田涼介換穿白馬王子、魔術師、和服少年等多套華服，並大方展現胸肌，搭配華麗舞台效果，把北流營造成迷你小巨蛋般的視覺盛宴。

  • 他拿到尖叫雞造型悠遊卡後邊按邊玩，還有中文改編安可曲、喝水音效、親筆字跡彩帶，以及2度忘詞等驚喜，讓台北場更有專屬感。

日本

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