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丁噹嗆爆蕭景鴻露不夠 想許願井柏然霸總造型

記者林士傑／即時報導
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丁噹(右)許願蕭景鴻挑戰井柏然在劇中的霸道造型。圖／相信音樂提供
丁噹(右)許願蕭景鴻挑戰井柏然在劇中的霸道造型。圖／相信音樂提供

丁噹昨晚重返上海，並邀來蕭景鴻擔任「夜遊」夜未眠演唱會嘉賓，合唱「可以是朋友」，默契十足。看見對方的造型之後，她吐槽深V開得不夠低，還跟上熱播劇「早春晴朗」，許願蕭景鴻未來仿效「Luke」井柏然的霸總造型。

在這場屬於上海的「夜遊」派對，丁噹又唱又跳「夜貓」、「星期五晚上」等歌曲，20分鐘不間斷掀起首波高潮，她不禁開玩笑說：「大家看完第一趴是不是覺得自己走錯棚，不是抒情女歌手，是唱跳女歌手。」

當唱到「飄洋過海來看你」時，丁噹站上高空七彩幻光蝴蝶舞台，緩緩「飛」進搖滾區，拉近跟所有歌迷的距離，不忘叮嚀：「所以你們有沒有一起唱，我會看得很清楚，接下來這首歌，一定要很大聲的唱。」與粉絲一起合唱金曲「猜不透」。

此外，丁噹特別藏身於全新的愛心珠寶盒道具之中，讓歌迷感到驚喜連連，還有全新的玫瑰華服，她感性表示：「一直以來，好像都是我的聲音先被大家聽見。即便我的人不一定會一直陪著大家，但我的音樂會一直陪著大家，希望明年20周年也可以再跟大家見面。」

她看見各地天災造成傷亡，邀全場觀眾閉眼祝福，想送給正在經歷困難的人們，她說：「希望所有因天災受傷的人，以及失去愛人、親人的人，都能慢慢得到慰藉與力量，也希望大家都能平安、好好地走過每一段艱難的時刻。」

丁噹搭著高空七彩幻光蝴蝶舞台拉近跟觀眾的距離。圖／相信音樂提供
丁噹搭著高空七彩幻光蝴蝶舞台拉近跟觀眾的距離。圖／相信音樂提供

丁噹穿上排列玫瑰的全新華服。圖／相信音樂提供
丁噹穿上排列玫瑰的全新華服。圖／相信音樂提供

丁噹藏身於巨型愛心珠寶盒道具中驚喜現身。圖／相信音樂提供
丁噹藏身於巨型愛心珠寶盒道具中驚喜現身。圖／相信音樂提供

精華 FAQ

  • 丁噹重返上海舉辦《夜遊》演唱會時，邀請蕭景鴻擔任嘉賓，兩人合唱〈可以是朋友〉，現場互動自然、默契十足，也成為演出話題之一。

  • 她看到蕭景鴻的造型後，笑說對方深V開得不夠低，還順勢提到熱播劇《早春晴朗》，希望他未來能仿效井柏然飾演的Luke，走霸總風格。

  • 丁噹演唱會中又唱又跳，帶來〈夜貓〉、〈星期五晚上〉等歌，還站上蝴蝶舞台、藏身愛心珠寶盒與玫瑰華服中，最後更為天災受難者閉眼祈福。

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