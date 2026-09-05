「再見1987」台韓演員跨語言合作 看著對方眼眶就濕

李侑菲飾演年輕時期的金恩淑。圖／Hami Video提供

時代大劇「再見1987」8月30日開播後迅速掀起熱潮，不僅空降平台台劇排行榜冠軍，也讓台韓演員跨越語言與國籍的合作成為話題。

影片來源：YouTube@DAY DAY 台語台

其中李侑菲與文熙景分別詮釋不同人生階段的「金恩淑」，兩人日前接受訪問時，還親切以台語「打給厚」向台灣觀眾問候。

首度到台灣拍戲的李侑菲談起台灣滿臉笑容，大讚「台灣最美的風景是人」，她也對台灣美食念念不忘，尤其愛上鴨肉麵，甚至現學台語大喊：「鴨肉麵，水啦(很讚之意)！」拍攝期間，導演與工作人員也經常替她加油打氣，一聽到大家不時喊「水啦」，讓她直呼台灣劇組相當可愛。

文熙景則透露，當初拍攝「再見1987」時，甚至一度懷疑：「這部戲真的會在台灣播出嗎？」如今再度到台灣參加記者會，導演還特別將她喜歡的珍珠奶茶送到飯店，讓她相當感動。不過她坦言，當時最難適應的就是台灣濕熱的天氣，熱到甚至學會用台語說：「我快熱死了！」成為拍攝期間難忘的趣事。

除了飲食與生活體驗，台韓演員在片場也建立起超越語言的表演默契。文熙景回憶，最難忘的是與蘇明明的對手戲。劇中她飾演俊賢在韓國的妻子恩淑，蘇明明則飾演留在台灣、等待俊賢數十年的邱雪。兩名被同一段命運牽引的女性，直到多年後才終於相遇。

文熙景透露，第一次與蘇明明見面時，兩人甚至還沒真正開始對詞，只是看著彼此，情緒便自然湧上來：「只是看著對方，我們眼眶就都泛淚了。」她形容當下根本不需要刻意進入角色，彼此的眼神就已經傳遞出複雜情緒，也讓她深刻體會到，演員即使語言不同，依然能透過眼神理解彼此，「真的不需要台詞」。

李侑菲也分享，自己與林哲熹在劇中有許多對手戲，兩人的角色從相識逐漸發展出深厚情感。由於語言不通，反而讓她更專注觀察對方的眼神與情緒：「語言不通，反而能更清楚看見對方的眼睛，也更能從眼神感受到那份情緒。」她直呼這種跨語言的表演交流「真的非常神奇」。

李侑菲與文熙景首度合作便共同演繹「金恩淑」，文熙景透露自己一直期待與李侑菲合作，得知兩人將飾演同一角色不同階段時非常開心；李侑菲則謙虛表示，能夠演出文熙景角色的青年時期「非常榮幸」，還害羞稱讚前輩：「真的非常可愛！」文熙景也笑說兩人「滿像的」，大讚李侑菲又可愛又漂亮，最後還俏皮反問：「我也是？」逗笑現場。

當被問到如果不同時期的「金恩淑」能跨越時空對話，想對彼此說些什麼，兩人瞬間流露感性情緒。文熙景認為，即使回到年輕時期，自己依然會純粹追尋愛情，「雖然會過得很辛苦，但不後悔過去做的選擇。」她也想告訴年輕的自己，即使身處艱難時代，「妳還是好好生活著，也做出了很好的選擇。」

李侑菲則沉默片刻，對長大後的「金恩淑」說出一句：「妳很勇敢。」話一出口眼眶便泛紅。她坦言，詮釋這個角色後，對曾真正經歷時代創傷的人產生既抱歉又感謝的心情，也更明白如今的安穩生活，是有人曾在艱難時代努力撐過來所換來的。

文熙景也表示，拍完「再見1987」後，自己看待世界的方式有所改變，對家人的愛有了更深體會，也更懂得站在他人角度思考：「希望自己可以成為一個更溫暖、更懂得理解別人的人。」「再見1987」集結方志友、林哲熹、禾浩辰、蘇明明，以及韓國演員李侑菲、文熙景等台韓卡司，共同演繹橫跨台灣、韓國與40餘年歲月的動人故事。目前於Hami Video熱播中。

文熙景演出令人動容。圖／Hami Video提供

文熙景（左）與蘇明明僅靠眼神便讀懂彼此情緒，展現台韓演員之間的深厚默契。圖／Hami Video提供

李侑菲（左）與林哲熹有不少對手戲，即使語言不同，仍透過眼神建立角色間的情感連結。圖／Hami Video提供