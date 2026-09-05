別受騙…張孝全驚遭冒名 假助理扯投資還留LINE

張孝全經紀人已經證實有人冒名詐騙。記者林士傑／攝影

藝人遭冒名行騙的手法層出不窮，這次竟輪到張孝全被捲入。今（5日）Threads出現一篇以「張孝全私人助理」身分發表的投資文章，發文者聲稱自己陪伴張孝全工作長達7年，還在片場、飯局等場合接觸不少投資話題，最後更留下LINE 帳號，引導網友進一步接觸投資資訊。張孝全經紀人第一時間否認，強調發文者根本不是張孝全的助理，文章內容也完全不實。

這名Threads帳號名稱為「一個小助理」，開頭刻意強調自己說的就是「那個張孝全」，並透過大量工作細節營造與藝人熟識的可信度。文中聲稱，自己曾在保母車上與張孝全談到人工智慧對影視產業的影響，還杜撰張孝全說出「AI會取代很多東西，但有一樣東西，它取代不了，就是判斷力」等話語，接著順勢將話題帶往股票投資。

發文者進一步宣稱，自己長期跟著藝人跑片場、參加飯局與品牌活動，期間聽聞不少「低調的有錢人」談論股票，因此開始私下做筆記研究。之後，他又自稱因看見AI浪潮帶來的市場機會，決定離開助理工作、專心投入股市，並靠著一套選股方式買進AI伺服器散熱相關股票，宣稱投資後「一路上漲」，藉此塑造自己掌握投資先機、靠股票翻身的形象。

文章發表後迅速引起關注，短短2小時便累積上萬瀏覽，不過網友很快察覺其中疑點，留言質疑文章疑似利用明星知名度包裝投資話術，甚至直指「看起來就是AI生成的文章」、「突然攀關係就是想拉人進群」等。由於文末還附上LINE帳號「dj345」，更讓不少人提高警覺。

對於網路上突然冒出這篇文章，張孝全經紀人已明確否認發文者身分，強調對方「不是」張孝全的私人助理，也證實相關文章並非事實。經紀人同時提醒網友，勿因文章掛上張孝全名字便相信其中的投資內容，以免落入詐騙陷阱。

詐騙仔還留Line。圖／摘自Threads

詐騙仔寫得AI感十足。圖／摘自Threads

放一張引導像是張孝全背影的照片。圖／摘自Threads