我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

別受騙…張孝全驚遭冒名 假助理扯投資還留LINE

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張孝全經紀人已經證實有人冒名詐騙。記者林士傑／攝影
張孝全經紀人已經證實有人冒名詐騙。記者林士傑／攝影

藝人遭冒名行騙的手法層出不窮，這次竟輪到張孝全被捲入。今（5日）Threads出現一篇以「張孝全私人助理」身分發表的投資文章，發文者聲稱自己陪伴張孝全工作長達7年，還在片場、飯局等場合接觸不少投資話題，最後更留下LINE帳號，引導網友進一步接觸投資資訊。張孝全經紀人第一時間否認，強調發文者根本不是張孝全的助理，文章內容也完全不實。

這名Threads帳號名稱為「一個小助理」，開頭刻意強調自己說的就是「那個張孝全」，並透過大量工作細節營造與藝人熟識的可信度。文中聲稱，自己曾在保母車上與張孝全談到人工智慧對影視產業的影響，還杜撰張孝全說出「AI會取代很多東西，但有一樣東西，它取代不了，就是判斷力」等話語，接著順勢將話題帶往股票投資。

發文者進一步宣稱，自己長期跟著藝人跑片場、參加飯局與品牌活動，期間聽聞不少「低調的有錢人」談論股票，因此開始私下做筆記研究。之後，他又自稱因看見AI浪潮帶來的市場機會，決定離開助理工作、專心投入股市，並靠著一套選股方式買進AI伺服器散熱相關股票，宣稱投資後「一路上漲」，藉此塑造自己掌握投資先機、靠股票翻身的形象。

文章發表後迅速引起關注，短短2小時便累積上萬瀏覽，不過網友很快察覺其中疑點，留言質疑文章疑似利用明星知名度包裝投資話術，甚至直指「看起來就是AI生成的文章」、「突然攀關係就是想拉人進群」等。由於文末還附上LINE帳號「dj345」，更讓不少人提高警覺。

對於網路上突然冒出這篇文章，張孝全經紀人已明確否認發文者身分，強調對方「不是」張孝全的私人助理，也證實相關文章並非事實。經紀人同時提醒網友，勿因文章掛上張孝全名字便相信其中的投資內容，以免落入詐騙陷阱。

詐騙仔還留Line。圖／摘自Threads
詐騙仔還留Line。圖／摘自Threads

詐騙仔寫得AI感十足。圖／摘自Threads
詐騙仔寫得AI感十足。圖／摘自Threads

放一張引導像是張孝全背影的照片。圖／摘自Threads
放一張引導像是張孝全背影的照片。圖／摘自Threads

精華 FAQ

  • 文章冒充的是張孝全的私人助理，還刻意寫出陪伴工作7年、接觸片場與飯局等細節，試圖提高可信度並帶出投資話題。

  • 文中杜撰張孝全談AI、再轉向股票投資，還附上LINE帳號引導聯繫，網友認為像是AI生成或包裝成名人背書的投資話術。

  • 經紀人已明確否認發文者是張孝全的助理，也表示相關內容並非事實，並提醒網友不要因掛上張孝全名字就輕信投資訊息。

LINE

上一則

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

下一則

「再見1987」台韓演員跨語言合作 看著對方眼眶就濕

延伸閱讀

戲說從頭╱震驚連小二生都涉販毒 陳意涵願參演為戲發聲

戲說從頭╱震驚連小二生都涉販毒 陳意涵願參演為戲發聲
景甜、孫宇晨戀情早曝光？網逐幀比對影片 墨鏡反光藏1身影

景甜、孫宇晨戀情早曝光？網逐幀比對影片 墨鏡反光藏1身影
雙標？孫宇晨「毀滅式」手撕景甜 曾勸前任別公開私事

雙標？孫宇晨「毀滅式」手撕景甜 曾勸前任別公開私事
景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

熱門新聞

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15
范曉萱開心地跟觀眾打招呼。記者王聰賢／攝影

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌陀佛

2026-08-30 13:16
梅啟明(右)梅媽最後也是走向母子感情破裂。（聯合報系資料照）

梅艷芳媽驟逝爆家醜 哥哥帶小三奔喪 元配氣炸怒揭20年家族恩怨

2026-08-31 19:32

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底