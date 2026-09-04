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從19歲螢幕初吻到婚禮上遞戒指…井柏然、Baby「17年神仙友情」衝熱搜

娛樂新聞組／即時報導
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一張井柏然(右)靠在Angelababy肩上的照片，近日被網友挖出。(取材自微博...
一張井柏然(右)靠在Angelababy肩上的照片，近日被網友挖出。(取材自微博)

一張多年前的靠肩舊照，意外讓井柏然與Angelababy長達17年的友情再次登上熱搜。近日有網友「考古」兩人2016年宣傳電影「微微一笑很傾城」後台合照，只見井柏然自然靠在Baby肩上，兩人神情輕鬆，沒有刻意營造親密感，卻流露出熟識多年的默契。隨著照片瘋傳，「井柏然曾為Baby遞婚戒」等話題也再度被翻出，掀起一波娛樂圈友情回憶殺。

兩人的緣分可以追溯到2009年，當時同樣19歲的井柏然與Baby因電影「全城熱戀」結識，兩人在片中演出情侶，留下彼此的銀幕初吻。之後兩人再合作「全球熱戀」；2016年又搭檔電影版「微微一笑很傾城」，一路從青澀新人走到各自立足演藝圈，戲裡有感情線，戲外則成為好友。

這段友情最經典的畫面之一，莫過於Baby與黃曉明2015年舉行世紀婚禮時，井柏然以伴郎身分現身，親手將婚戒遞上。當時他在現場展現「損友兼知己」的真性情，被問到祝福時不忘幽默調侃，甚至感性表示希望自己有一天也能成為像黃曉明一樣的人，因為「他娶走了我最好的朋友」，這番話如今再被網友翻出，依然令人動容。

除了大銀幕與婚禮現場，兩人在綜藝上的互動也展現出絕佳默契。過去在「奔跑吧兄弟」中，井柏然作為嘉賓登場時，兩人一見面就秒變「互坑」模式，但在遊戲環節井柏然又毫不猶豫全心力挺Baby；而在「嚮往的生活」中，兩人同框時的自然互動與眼神默契，更是不用多言語就能秒懂對方心思，貼心與照顧盡在不言中。

多年來，兩人也不時公開支持彼此。Baby過去上綜藝時，井柏然曾到場力挺，更曾在受訪談及兩人交情時，感性提到「永遠停在19歲的遇見」。雖然兩人近年各自忙於工作，公開同框機會不如過去頻繁，但友情並未淡去。

不少網友看完照片後感嘆，從19歲一路走到現在，能在變動快速的演藝圈保有一名認識多年的知己並不容易。有人留言稱「這才是真正的神仙友情」，也有人認為，比起轟轟烈烈的感情，能在人生不同階段始終保有一位老朋友，更是一種難得的幸運。

井柏然(左)與Angelababy有著長達17年的友情。(取材自微博)
井柏然(左)與Angelababy有著長達17年的友情。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 起因是一張2016年宣傳《微微一笑很傾城》時的後台靠肩舊照被網友翻出，照片中兩人互動自然、默契十足，進而帶動17年友情與相關話題再度爆紅。

  • 兩人可追溯到2009年合作電影《全城熱戀》時認識，當時都只有19歲，並在片中飾演情侶，還留下彼此的銀幕初吻，之後又陸續合作其他作品。

  • 因為他在2015年Baby與黃曉明婚禮上以伴郎身分現身，親手遞上婚戒，還幽默又感性地送上祝福，展現出既像損友又像知己的深厚情誼。

Angelababy 黃曉明

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