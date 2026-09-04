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港混血女星爆演藝圈黑幕 曾被開價3000萬「借肚生子」

世界新聞網╱即時報導
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示意圖，非新聞當事人。（取自123RF）
示意圖，非新聞當事人。（取自123RF）

中日混血的38歲香港女藝人裕美（和田裕美），近日與交往近8年的網紅男友林作接受媒體專訪，大爆出道24年來面臨的演藝圈黑幕。她透露曾遭外籍富商當眾言語侮辱並開價3,000萬港幣（約385萬美元）要她代孕生子，也曾接獲知名仲介深夜來電利誘赴澳門新加坡陪老闆，但均遭她果斷拒絕。

根據港媒報導，裕美透露早年參加公司聚餐時，一名非香港籍的「老闆級人物」竟當眾評價其身材，冷嘲熱諷稱「妳屁股很大耶，給妳3,000萬幫我生小孩」。裕美坦言當下極為憤怒，看在對方年輕且外型端正才忍住未動手打人。此外，在經濟困難時期，她曾於半夜接到圈內知名女仲介來電，要求她即刻飛往澳門陪富商吃飯、打牌，並開出高達六位數港幣的酬勞；隨後對方又發出新加坡工作邀約，要求一個月僅能回港一次，只要「哄得老闆開心」即可入袋數十萬港幣。裕美因警覺性高且討厭應酬，全部予以回絕。

談及感情史，裕美自爆曾與十多名富二代交往，包括14歲時僅維持一週的短暫戀情。她直言其實最討厭與富豪子弟談戀愛，認為許多富二代性格傲慢且缺乏自理能力，「交往起來像在照顧小孩一樣辛苦」，而現任男友林作則是其中相處最舒服的一位。

針對裕美常遭網民酸言酸語貼上「專貼有錢人的心機女」標籤，林作霸氣為女友平反，透露裕美的賺錢能力早在3、4年前就已超越自己，目前目標是月入100萬港幣（約12.75萬美元）。林作坦言絲毫不介意被指「吃軟飯」，因為母親從小便教育他要找比自己優秀的另一半，萬一出事才有依靠。

裕美對此則毫不留情地吐槽，表明絕對不會養男人，「賺錢本來就不容易，男人不還錢就算了，最後還可能一腳把你踢開。」她更直言：「我能有今天也要謝謝林作的媽媽，要不是她當初看不起我，我也不會這麼發憤圖強！」

精華 FAQ

  • 她指曾被外籍富商當眾言語侮辱，還開價3000萬港幣要她代孕生子；另有知名女仲介深夜致電，要求她赴澳門或新加坡陪富商應酬，酬勞雖高但她都拒絕。

  • 裕美表示自己警覺性高，也很討厭應酬和被人安排，認為那些邀約帶有明顯不適與風險，因此即使對方開出六位數港幣或數十萬港幣，她仍果斷不接。

  • 林作表示裕美3、4年前賺錢能力就已超越他，自己不介意被說吃軟飯；裕美則直言不會養男人，認為感情與金錢都要務實，並反過來感謝林作母親的看輕。

新加坡 香港 澳門

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