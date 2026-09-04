女星眼袋太搶戲「只能演婆婆」名醫嘆：熟齡族群共同困擾

温崢嶸在「花開錦繡」中展現精湛演技。圖／摘自微博

大陸演員温崢嶸2025年在「許我耀眼」中飾演婆婆「于嵐」一角爆紅，從最初的精明刻薄，到後期人物性格轉變，以美貌與超強氣場圈粉無數，演活豪門婆婆一角，之後還參加了「乘風2026」跟蕭薔、曾沛慈等人一起乘風破浪。她近期在熱播劇「花開錦繡」中飾演俞夫人，掌管大家族後院，表面溫婉端莊，實際上心思縝密、處事果決，一樣有著犀利眼神、與極具壓迫感的氣場，讓觀眾直呼「眼神全是戲」。

而47歲的温崢嶸的外貌也成為網路上熱門話題，在「許我耀眼」中膚況極佳，與趙露思 同框時絲毫不遜色，但是在「花開錦繡」中，温崢嶸的眼袋與陰影相較去年看起來更加明顯，部分網友認為眼周的疲態讓她看起來更加成熟，也有人覺得有了眼袋看起來很「顯老」，再加上眼周細紋，導致她總是只能演強勢婆母類型的角色。

温崢嶸曾表示，自己只要一熬夜拍戲，肌膚就會乾到出油，所以她在日常保養中特別注重按摩，從輪廓線、眼周到肩頸，每個細節都不放過，還會搭配刮痧板進行提拉按摩，由下而上、由內而外地促進循環，同時達到緊緻效果。膚況可以透過外在保養提升，但突出的眼袋卻無法靠眼霜或眼膜消除，這幾年，眼袋問題的確成為許多熟齡人士關注的焦點。

法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，眼袋是視覺上顯老的關鍵之一，眼袋的成因主要是因為眼睛下方的脂肪、水分堆積或皮膚鬆弛，讓眼睛下面看起來像袋子一樣突出。眼袋形成的原因是因下眼臉生理性的衰老，導致眼臉皮膚、眼輪匝肌和眼眶隔等組織鬆弛形成的下眼臉皮膚皺紋和腫泡樣的變化。

邱浚彥說：「年齡較大者或輕或重都會有眼袋，大眼袋讓人看起來疲憊、沒有活力，顯現老態。不只熟齡人會有眼袋問題，越來越多年輕人也開始出現眼皮鬆弛、下垂現象。當臉上出現眼袋，只會越來越大不容易消失，隨著凸出時間越長眼皮也會越鬆，想解決老態面容就只能透過眼袋手術來解決了。」

邱浚彥解釋，無論是哪一種眼袋類型，都可以透過眼袋手術來消除，中老年族群、眼周肌膚嚴重鬆弛者，建議可採「眼袋外開」手術，將眼袋脂肪往下移位使淚溝填平，並將鬆弛的下眼皮拉緊，剪除多餘贅皮，讓整個眼睛看起來更炯炯有神，擺脫老態。不僅原本的眼袋不見了、解決了淚溝的問題，用自體脂肪填補還可免去需要一直補打填充物的困擾，一舉兩得。

邱浚彥建議，雖然身份證上的年齡無法改變，但視覺上的年齡還是能夠努力去修正。即使只是一般的退休族也可以更愛自己，讓自己看起來更有精神和活力，因此這幾年，熟齡族的整形非常熱門。民眾如果想做眼袋手術應挑選有經驗、口碑良好的醫師，術前做好功課，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。