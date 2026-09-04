奧斯卡影后也聽…新生代流行女聲艾黛拉新輯致敬妮可基嫚

艾黛拉推出首張專輯「PRIMA」。圖／環球音樂提供

來自斯洛伐克的22歲新生代流行女聲艾黛拉（ADÉLA）近期靠著一曲「Ain’t In LA」與鮮明的粉色頭髮與視覺，在全球掀起一波粉色風暴，人氣扶搖直上的她在今天推出首張專輯「PRIMA」，專輯最新主打歌「Nicole Kidman」向影后妮可基嫚致敬。

而妮可基嫚也在近期活動中透露自己將會去看她的演唱會，更在其新開通的「TikTok」帳號中的第一支影片使用了艾黛拉的歌曲，展現對後輩的支持！

談起最新主打「Nicole Kidman」的靈感來源，艾黛拉回憶道：「我先前受邀參加了一場金球獎 的活動，我沒有拍過電影，但我把自己打扮得光鮮亮麗，穿上禮服、做好頭髮，看起來真的很完美。我的頭髮超級蓬鬆，馬甲緊到讓我覺得『我現在簡直就像妮可基嫚』！」

她提到自從看了「大開眼戒」（Eyes Wide Shut）後，對妮可基嫚相當著迷，艾黛拉表示：「對我而言，妮可基嫚就是電影巨星的代名詞！」 在歌曲 MV 中，艾黛拉也以多種造型向影后代表作如「大開眼戒」、「紅磨坊」（Moulin Rouge）、「靈異緣未了」（Birth）與「乖女孩」（Babygirl）⋯⋯等致敬。

有趣的是，妮可基嫚近日出席「超異能快感：魔法之書」（Practical Magic 2）首映活動時，被場邊粉絲問到是否認識艾黛拉，妮可回覆道：「我當然知道她是誰！她即將來納許維爾演出，我會去她的演唱會！」

艾黛拉首張專輯「PRIMA」除了有字面上「第一」之意，同時也取用她專業芭蕾訓練背景中「首席芭蕾舞者（Prima Ballerina）」的意義。艾黛拉表示希望這張作品可以完整展現出一個 22 歲年輕女性的模樣。

她解釋：「我把強硬與溫柔、脆弱與自信、強勁的節奏與女性的能量全部融合在一起。」艾黛拉首張專輯「PRIMA」全台數位平台已經上線。

艾黛拉近期靠著一曲「Ain’t In LA」與鮮明的粉色頭髮與視覺，在全球掀起一波粉色風暴。圖／環球音樂提供

22歲新生代流行女聲艾黛拉來自斯洛伐克。圖／環球音樂提供