獨／井柏然15年前「碰胸」片瘋傳 郭書瑤態度曝光
37歲大陸演員井柏然因陸劇「早春晴朗」再度爆紅，不過Threads卻出現抵制文，原來有網友翻出15年前他與郭書瑤宣傳受訪時，他伸手畫過瑤瑤胸部畫面，遭轟噁男，「沒辦法再看『早春晴朗』了」。對此郭書瑤首度正面回應：「井柏然就是調皮小男生有的行為，大家就別去關注15年前的新聞，看他現在的戲吧，很帥哦。」
15年前的井柏然22歲，瑤瑤21歲，在那支影片中，井柏然站在瑤瑤身旁伸長手臂熱身，一個側彎，左手手臂直接貼住瑤瑤左胸滑下去，瑤瑤當下跳開，並嬌嗔：「他常做一些很恐怖的事！」
這段影片被挖出後網炸鍋，「X，那個碰胸真的太刻意了，噁男」、「這已經是性騷真噁」、「公開都這樣，私下還得了」？
當事人郭書瑤今天很忙，除了告管委會侵犯隱私官司不起訴被解讀「吞敗」之外，隨著「早春晴朗」有多紅，這件15年前的舊事也不斷被提起。經紀公司「混血兒娛樂」老闆蕭豐稷（阿弟）也勸她出來澄清，直言井柏然這事「妳是受害者」。
不過瑤瑤採取「息事寧人」態度，這2件事都不想鬧大，官司的事她交給經紀公司發聲明澄清，井柏然的事，則說「我本人當時沒有感覺，也沒有覺得不舒服，peace」。
蕭豐稷的看法則是，當事人如覺得被冒犯才會構成犯罪。他有問瑤瑤跟井柏然還有聯絡嗎，答案是「沒有」，那會看「早春晴朗」？則答：「一定要看的啊，全力支持！」
是他與郭書瑤宣傳受訪時的畫面，影片中他伸手熱身時疑似擦過她胸部，因而被網友翻出並批評是性騷，進而出現抵制《早春晴朗》的聲浪。 她首度正面回應時表示，井柏然當年只是調皮小男生的行為，自己當時沒有感覺，也沒有覺得不舒服，並希望大家別再聚焦15年前的新聞。 經紀公司老闆蕭豐稷認為若當事人覺得被冒犯才會構成犯罪，並稱郭書瑤是受害者；但她本人傾向息事寧人，不想把官司與舊片爭議鬧大。
精華 FAQ
是他與郭書瑤宣傳受訪時的畫面，影片中他伸手熱身時疑似擦過她胸部，因而被網友翻出並批評是性騷，進而出現抵制《早春晴朗》的聲浪。
她首度正面回應時表示，井柏然當年只是調皮小男生的行為，自己當時沒有感覺，也沒有覺得不舒服，並希望大家別再聚焦15年前的新聞。
經紀公司老闆蕭豐稷認為若當事人覺得被冒犯才會構成犯罪，並稱郭書瑤是受害者；但她本人傾向息事寧人，不想把官司與舊片爭議鬧大。
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