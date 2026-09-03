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命運伏筆早就埋下…孫千3年前舊照被挖 背景驚見「早春、井柏然」

娛樂新聞組／即時報導
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孫千3年前的一張舊照中，竟出現「早春」以及「井柏然」字樣。(取材自微博)
孫千3年前的一張舊照中，竟出現「早春」以及「井柏然」字樣。(取材自微博)

娛樂圈的「宿命感」究竟能有多神奇？近日，由井柏然、孫千主演的都市情感劇「早春晴朗」開播後熱度迅速破萬，成為2026年備受矚目的爆款劇之一。不過，比起劇情本身，更讓網友津津樂道的，竟是孫千一張塵封3年的看秀舊照。

最近，有細心網友翻出孫千2023年參加時尚大秀時的現場照片。令人意外的是，當時孫千身後一面密密麻麻、貼滿品牌簽名的背景牆上，竟同時出現了「早春」以及「井柏然」字樣。

當時兩人恰巧同場出席活動，卻沒有任何工作上的交集，誰也沒想到，這張照片會在3年後意外成為「命運彩蛋」。戲外的無心插柳，恰好與戲裡的情感火花遙相呼應，也讓「早春晴朗」的熱播多了一層意外的戲劇性。

據悉，背景板上的藝人姓名與「早春」字樣，原本只是品牌活動的商業設計，當年的同框純屬巧合。

對此神巧合，不少網友看了直呼，「這也太巧了」、「原來命運早就安排好了，只是當時的他們不知道」、「這不是劇宣，是命運在提前劇透」、「宿命感拉滿」，還有人質疑，「劇組是不是偷偷穿越回2023年埋彩蛋？」

「早春晴朗」中，井柏然飾演毒舌冷峻的廣告公司總監「欒念」，孫千則飾演一路摸索、堅韌成長的職場新人「尚之桃」。兩人在劇中從職場交鋒一路發展出複雜情感，長達6年的情感拉扯與若即若離的關係，成為劇集最吸引觀眾的看點之一。兩人也憑藉自然細膩的演技與強烈CP感，讓作品播出後口碑持續升溫，吸引不少觀眾自發推薦。

精華 FAQ

  • 因為網友翻出她2023年看秀照片時，發現背景牆上同時出現「早春」與「井柏然」字樣，而兩人如今正合作主演早春晴朗，讓巧合顯得格外有宿命感。

  • 這部劇由井柏然與孫千主演，井柏然飾演毒舌冷峻的廣告公司總監欒念，孫千則飾演職場新人尚之桃，兩人展開長達6年的情感拉扯。

  • 不少網友直呼巧到不可思議，留言稱像是命運提前劇透、劇組穿越埋彩蛋，也因此讓早春晴朗的話題度與戲劇感再度升溫。

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