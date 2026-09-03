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打碎「早春晴朗」CP？ 「正牌女友」劉雯按讚井柏然 劇粉怒斥「掃興」

娛樂新聞組／即時報導
名模劉雯是井柏然現實生活中的女友。(取材自微博)
名模劉雯是井柏然現實生活中的女友。(取材自微博)

大陸男星井柏然主演都市情感劇「早春晴朗」近期熱播，他在劇中飾演廣告公司總監欒念，與孫千扮演的尚之桃有著精采感情線。然而，隨著劇情升溫，井柏然現實生活中的女友、名模劉雯也在社交平台上點讚男友井柏然的宣傳大片，原本只是情侶間再平常不過的日常互動，卻意外引發「劇粉」發文指責此舉「太掃興」、「讓人出戲」，相關話題登上熱搜。

事件源於井柏然近日發布了一組新劇角色「欒念」的職場氛圍感大片，劉雯隨後點讚支持。不料，這一動作卻觸動了劇粉的敏感神經。部分入戲極深的粉絲認為，在劇集熱播、觀眾沉浸於劇情氛圍的關鍵時刻，現實中女朋友的公開互動宛如一盆冷水，瞬間將人拉回現實，打碎了螢幕CP的夢幻感與追劇代入感，直言感到「被冒犯、很掃興」。還有人說，感覺有一種「我才是正宮嫂子」的宣示主權意味。

但另一方面，也有很多網友對此指責不以為然。支持劉雯的網友表示，她只是替男友的新作品點讚，既沒有高調秀恩愛，也沒有發布曖昧內容，實在不該遭到指責。且一向低調的劉雯，曾被譽為「最貼心嫂子」，如今僅是一個簡單按讚就被過度解讀，實在無辜。

這場爭議也反映出當前追劇文化中「現實與角色邊界」的混淆現象。許多理智觀眾呼籲，追劇上頭可以理解，但不應將螢幕角色的濾鏡強行套用在現實生活中，更無權干涉演員私下的正常社交活動。

據悉，井柏然與劉雯2019年因合作相識，2022年戀情正式曝光。多年來，兩人始終堅持「不官宣、不炒作、不迴避」的成熟態度。雖然鮮少公開大肆放閃，但經常被媒體拍到私下牽手散步、互相探班以及身穿情侶裝，用細水長流實際行動展現穩定感情。這次的按讚小插曲，雖然引來少數劇粉非議，但也再次證實了兩人感情依舊甜蜜如初。

井柏然近日因「早春晴朗」中的欒念一角圈粉無數。(取材自微博)
井柏然近日因「早春晴朗」中的欒念一角圈粉無數。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為部分觀眾正沉浸於井柏然在劇中的感情線，看到現實女友公開互動，感覺像把自己拉回現實，認為會破壞螢幕CP氛圍，因此出現不滿與指責。

  • 一方認為劉雯的按讚像在宣示主權，讓人出戲又掃興；另一方則認為她只是支持男友工作，沒有高調放閃，不應被過度解讀或拿來指責。

  • 文中指出兩人2019年因合作相識，2022年戀情曝光，平時多以低調方式相處，常被拍到牽手、探班或穿情侶裝，顯示感情穩定且甜蜜。

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