愛莉莎莎赴美爆衝突 遭辱罵「中國人滾回去」戰力滿點回嗆

愛莉莎莎到美國旅行。圖／摘自goodalicia IG

網紅愛莉莎莎近日前往美國加州 ，沒想到才剛抵達、完成入境，就在機場遇上衝突。她透露，現場一名女子疑似因車輛停放問題與同行一行人發生爭執，不僅誤認她來自中國，更當場以帶有種族歧視 意味的言語辱罵，甚至拿機票、垃圾朝她丟擲，讓她當場氣炸。

愛莉莎莎事後透過社群分享事件經過，表示一抵達機場就碰上不愉快插曲。根據她的描述，現場一名女子不斷指責他們的車擋在前方，接著以英文辱罵「China people fxxking go back to China」。愛莉莎莎則回嗆對方「shut up」，沒想到女子情緒更加激動，甚至拿機票和垃圾朝她丟過去。

愛莉莎莎形容對方「戰力滿點」，坦言自己當下相當火大，甚至一度很想直接與對方發生肢體衝突，不過同行的攝影師男友見狀後，立即將她拉離現場，避免事態進一步擴大。從她曝光的影片中，也可以聽見現場有人持續叫囂，要求他們趕緊將車輛開走，顯示當時雙方情緒相當緊張。

雖然旅程才剛開始就遇上插曲，但似乎沒有影響愛莉莎莎赴美的好心情。她仍在社群透露自己對加州之行充滿期待，更開心形容這裡是「又到了我全世界最愛的地方」，甚至直言「每年不來一次就渾身不自在」，看得出來即使遭遇不愉快事件，仍難掩她對當地的喜愛。