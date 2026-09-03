我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

愛莉莎莎赴美爆衝突 遭辱罵「中國人滾回去」戰力滿點回嗆

記者陳穎／即時報導
愛莉莎莎到美國旅行。圖／摘自goodalicia IG
愛莉莎莎到美國旅行。圖／摘自goodalicia IG

網紅愛莉莎莎近日前往美國加州，沒想到才剛抵達、完成入境，就在機場遇上衝突。她透露，現場一名女子疑似因車輛停放問題與同行一行人發生爭執，不僅誤認她來自中國，更當場以帶有種族歧視意味的言語辱罵，甚至拿機票、垃圾朝她丟擲，讓她當場氣炸。

愛莉莎莎事後透過社群分享事件經過，表示一抵達機場就碰上不愉快插曲。根據她的描述，現場一名女子不斷指責他們的車擋在前方，接著以英文辱罵「China people fxxking go back to China」。愛莉莎莎則回嗆對方「shut up」，沒想到女子情緒更加激動，甚至拿機票和垃圾朝她丟過去。

愛莉莎莎形容對方「戰力滿點」，坦言自己當下相當火大，甚至一度很想直接與對方發生肢體衝突，不過同行的攝影師男友見狀後，立即將她拉離現場，避免事態進一步擴大。從她曝光的影片中，也可以聽見現場有人持續叫囂，要求他們趕緊將車輛開走，顯示當時雙方情緒相當緊張。

雖然旅程才剛開始就遇上插曲，但似乎沒有影響愛莉莎莎赴美的好心情。她仍在社群透露自己對加州之行充滿期待，更開心形容這裡是「又到了我全世界最愛的地方」，甚至直言「每年不來一次就渾身不自在」，看得出來即使遭遇不愉快事件，仍難掩她對當地的喜愛。

精華 FAQ

  • 她表示一抵達加州機場就碰上爭執，一名女子疑似因車輛停放問題不滿，隨後情緒失控，對她與同行者持續叫囂，甚至升高為帶有歧視意味的辱罵與丟擲行為。

  • 依她的描述，對方不僅誤認她來自中國，還以英文罵出「China people fxxking go back to China」，之後更拿機票和垃圾朝她丟去，讓現場氣氛更加緊張。

  • 她當下回嗆對方「shut up」，一度非常火大，甚至想衝突對峙，但男友立刻將她拉離現場。雖然發生插曲，她仍表示很期待加州之行，心情看來未被打壞。

種族歧視 加州

上一則

墨知名音樂人慘遭滅門 與孕妻幼女被處決 6歲兒奇蹟倖存

下一則

打碎「早春晴朗」CP？ 「正牌女友」劉雯按讚井柏然 劇粉怒斥「掃興」

延伸閱讀

紐約華裔屋主與鄰里糾紛 TikTok熱議 雙方各說各話

紐約華裔屋主與鄰里糾紛 TikTok熱議 雙方各說各話
「開門殺」變「關門殺」 女遭外送員撞回車內 雙方發聲

「開門殺」變「關門殺」 女遭外送員撞回車內 雙方發聲
遊泰驚魂 中國女在飯店外被4男綁架 緬邊境跳車渾身傷

遊泰驚魂 中國女在飯店外被4男綁架 緬邊境跳車渾身傷
嫌蛋太嫩惹怒服務生？收據驚見「吐口水」指示 遊客震驚

嫌蛋太嫩惹怒服務生？收據驚見「吐口水」指示 遊客震驚

熱門新聞

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
網友感慨，景甜人美又演技好，但感情路卻屢屢受挫。(取材自微博)

景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

2026-08-27 22:43
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15
范曉萱開心地跟觀眾打招呼。記者王聰賢／攝影

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌陀佛

2026-08-30 13:16

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？