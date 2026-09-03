五熊親發道歉聲明 「對自己的愚昧無知沒有任何藉口」

五熊發出道歉聲明。圖／摘自臉書

五熊（蔡頣榛）因破壞日本 國寶引發眾怒，她今繳清罰款後已經獲釋，剛她打破沉默，發出道歉聲明，表示「對於自己的愚昧無知，我沒有任何藉口。我也會持續的向藥師寺表達歉意與謝罪」，強調會記住這次教訓，絕對不會再犯。

以下為聲明全文：

大家晚安

9月2號的傍晚，我結束了在日本的相關調查程序，

我已被釋放。

這次的事件，

因為自己的無知和行為，冒犯到日本藥師寺以及對日本社會造成的困擾和傷害，我在此鄭重地向全日本以及藥師寺所有受到影響的人，表達最深的歉意。

對不起。

在日本接受調查的期間，

除了配合相關單位的調查並如實說明，也深深地明白 無論當時是出於什麼樣的想法和動機，都應該更加的細膩，要更多的去了解不同國家的文化、歷史和法律。特別是具有重要歷史及文化價值的文化財。對於自己的愚昧無知，我沒有任何藉口。

我也會持續的向藥師寺表達歉意與謝罪。

在此，我也想向台灣道歉，

很抱歉 我做出了非常不好的示範，也讓台灣的社會大眾因此受到許多討論與影響，讓你們擔心了！ 對不起！

我會記住這次的教訓，也對日本承諾，我不會再犯了！

感謝大家的包容。

9月2日の夕方、日本での一連の調査を終えました。

今回の件では、私自身の無知と行動によって、薬師寺の皆さま、そして日本の皆さまにご迷惑をおかけいたしました。

薬師寺の皆さまをはじめ、今回の件でご迷惑やご心痛をおかけしたすべての方々、そして日本の皆さまに、心より深くお詫び申し上げます。

本當に申し訳ございませんでした。

日本で調査を受けている間、関係機関の調査に応じ、事実についてありのままにお話しするとともに、自分自身の行動について深く考える時間を持ちました。

當時、どのような思いや動機があったとしても、異なる国の文化や歴史、法律について、より慎重に、そして深く理解しておくべきでした。

特に、長い歴史の中で大切に守り、受け継がれてきた貴重な文化財には、より一層の敬意と配慮を持って接するべきでした。

自分の無知を言い訳にするつもりはございません。

今後も薬師寺の皆さまに対し、心からの謝罪の気持ちをお伝えしてまいります。

また、台湾の皆さまにもお詫びを申し上げます。

今回、私自身の行動によって、台湾の皆さまにも多くのご心配とご迷惑をおかけしてしまいました。

本當に申し訳ございませんでした。

今回のことを決して忘れず、深く反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないことをお約束いたします。

皆さまのご理解とご寛容に、心より感謝申し上げます。