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五熊獲釋了…奈良國寶潑液體遭逮 認罪繳50萬罰金換自由

記者梅衍儂／即時報導
五熊因破壞日本國寶引發熱議。(取材自臉書)
五熊因破壞日本國寶引發熱議。(取材自臉書)

日本警方調查台灣籍39歲女性日前因涉嫌在日本奈良市藥師寺內，對國寶「佛足石」潑灑含油成分液體，遭警方違反「文化財保護法」逮捕。而這名女子就是台灣藝人五熊（蔡頤榛，本名蔡宜臻），如今案件最新進展曝光，檢方已於昨（2）日對她提出略式起訴，奈良簡易裁判所也作出罰款日幣50萬元（約3200美元）的略式命令。

據日媒報導，涉案女子來自台灣，平時從事活動主持等工作。今年4月，她前往奈良市藥師寺參拜期間，被指對寺內的國寶佛足石潑灑含有油性成分的液體，事件曝光後引發日本社會關注。

警方上月以涉嫌違反文化財保護法將她逮捕。經調查及相關程序後，檢方於9月2日正式對她提出略式起訴，奈良簡易裁判所同日作出日幣50萬罰金的略式命令。據了解，五熊疑似已經繳清罰金，目前獲得釋放。

面對警方調查，女子也坦承相關行為，並表示自己過去看到覺得感動的物品時，就曾有潑灑液體的行為，同時向警方表示對此次事件「深刻反省」。

藥師寺是日本奈良著名古寺之一，寺內收藏多項重要文化財及國寶，而此次遭潑灑液體的佛足石具有重要歷史價值。相關事件也再度引發外界對於日本文化遺產保護，以及海外旅客參訪時應遵守規範的討論。

精華 FAQ

  • 她被指在奈良市藥師寺參拜時，對寺內國寶佛足石潑灑含油成分液體，因而涉嫌違反日本的文化財保護法，遭警方逮捕調查。

  • 檢方在9月2日對她提出略式起訴，奈良簡易裁判所同日作出罰款50萬元日幣的略式命令；消息指出她疑似已繳清罰金並獲釋。

  • 她坦承相關行為，並表示自己過去看到覺得感動的物品時，也曾有潑灑液體的舉動，同時向警方表示對這次事件深刻反省。

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