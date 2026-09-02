演活「倩女幽魂」姥姥一角 香港資深藝人劉兆銘94歲離世

劉兆銘演活「倩女幽魂」中姥姥一角。(圖／摘自IMDB)

香港 資深藝人劉兆銘驚傳2026年9月2日傍晚離世，享壽94歲，消息獲藝人好友丁羽證實。

據港媒報導，劉兆銘早年赴法國習舞，是首位為法國舞蹈家編舞的華人 ，返回香港後致力於舞蹈教學，被譽為香港舞蹈界的開拓者。1979年獲導演徐克賞識參演電影「蝶變」踏入影壇，隨後加入TVB，在「倩女幽魂」中飾演千年樹妖「姥姥」一角更成為經典，縱橫演藝界超過半個世紀，深受圈內敬重。

在經典港劇「今生無悔」中，劉兆銘飾演父親「程孝全」，與飾演兒子「程朗」的黎明展現多場精彩父子衝突對手戲，深沉的父愛表演扣人心弦，讓該劇登頂年度收視冠軍，父子情深更延續至戲外。

晚年劉兆銘健康狀況欠佳，飽受多種病痛困擾需以輪椅代步。其最後一次幕前演出為2020年劇集「歎息橋」，最後一次公開露面則是去年10月出席文化藝術界國慶酒會，當時他雖坐輪椅、持拐杖，但依然面色紅潤並展露慈祥微笑。

劉兆銘一生對文化藝術貢獻卓越，曾獲頒香港演藝學院榮譽院士、香港政府榮譽勳章、萬千光輝演藝人大獎及傑出藝術貢獻獎等榮譽。如今這位殿堂級藝人離世，精采作品與藝術精神將永留影迷心中。

資深演員劉兆銘離世。(圖／摘自香港演藝學院)