演活「倩女幽魂」姥姥一角 香港資深藝人劉兆銘94歲離世
香港資深藝人劉兆銘驚傳2026年9月2日傍晚離世，享壽94歲，消息獲藝人好友丁羽證實。
據港媒報導，劉兆銘早年赴法國習舞，是首位為法國舞蹈家編舞的華人，返回香港後致力於舞蹈教學，被譽為香港舞蹈界的開拓者。1979年獲導演徐克賞識參演電影「蝶變」踏入影壇，隨後加入TVB，在「倩女幽魂」中飾演千年樹妖「姥姥」一角更成為經典，縱橫演藝界超過半個世紀，深受圈內敬重。
在經典港劇「今生無悔」中，劉兆銘飾演父親「程孝全」，與飾演兒子「程朗」的黎明展現多場精彩父子衝突對手戲，深沉的父愛表演扣人心弦，讓該劇登頂年度收視冠軍，父子情深更延續至戲外。
晚年劉兆銘健康狀況欠佳，飽受多種病痛困擾需以輪椅代步。其最後一次幕前演出為2020年劇集「歎息橋」，最後一次公開露面則是去年10月出席文化藝術界國慶酒會，當時他雖坐輪椅、持拐杖，但依然面色紅潤並展露慈祥微笑。
劉兆銘一生對文化藝術貢獻卓越，曾獲頒香港演藝學院榮譽院士、香港政府榮譽勳章、萬千光輝演藝人大獎及傑出藝術貢獻獎等榮譽。如今這位殿堂級藝人離世，精采作品與藝術精神將永留影迷心中。
據報導，劉兆銘於2026年9月2日傍晚離世，消息由藝人好友丁羽證實，享壽94歲。其離世引發影壇與舞台界哀悼。 他早年赴法國習舞，曾是首位為法國舞蹈家編舞的華人，返港後致力教學，被譽為香港舞蹈界開拓者；影視方面則以倩女幽魂姥姥等角色成名。 劉兆銘晚年健康欠佳，長期受多種病痛困擾，需要以輪椅代步；最後一次幕前演出是2020年歎息橋，最後公開露面則是去年10月出席國慶酒會。
精華 FAQ
據報導，劉兆銘於2026年9月2日傍晚離世，消息由藝人好友丁羽證實，享壽94歲。其離世引發影壇與舞台界哀悼。
他早年赴法國習舞，曾是首位為法國舞蹈家編舞的華人，返港後致力教學，被譽為香港舞蹈界開拓者；影視方面則以倩女幽魂姥姥等角色成名。
劉兆銘晚年健康欠佳，長期受多種病痛困擾，需要以輪椅代步；最後一次幕前演出是2020年歎息橋，最後公開露面則是去年10月出席國慶酒會。
上一則
徐若瑄驚爆忘記「前夫」 見面直接下跪道歉：沒認出來
下一則