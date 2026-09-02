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徐若瑄驚爆忘記「前夫」 見面直接下跪道歉：沒認出來

記者陳穎／即時報導
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徐若瑄特別演出「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」，狀態美出新高度。記者林士傑／攝影
徐若瑄特別演出「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」，狀態美出新高度。記者林士傑／攝影

日本女星渡邊直美、劉以豪主演的大銀幕電影「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」（簡稱「祖先鬼」）今晚舉辦首映會，吸引大批熱情影迷與歌迷到場，現場人潮擠爆、氣氛歡騰。編導兼男主角蘇達率主要演員小薰（黃瀞怡）、撒基努，以及特別演出徐若瑄一同造勢，現場笑聲不斷。

徐若瑄表示，在鬼門關最後一天舉辦首映會是很不錯的安排，更大讚蘇達活力十足，每天跑10公里，整個人變得相當精實。蘇達則笑說：「我有期待桃花是不是會來！」

日本女星渡邊直美首度演出台灣電影，拍攝期間也和劇組打成一片、成為好友。徐若瑄雖然僅與蘇達有對手戲，仍經常前往探班，與渡邊直美更是一見如故，兩人在劇組群組裡天天熱絡聊天。徐若瑄笑說：「我跟她都是從綜藝、歌唱出身，所以惺惺相惜。」渡邊直美本周五將再度訪台，眾人也笑喊一定會所有人一起好好聚餐。

徐若瑄與蘇達還分享一段奇妙緣分，原來兩人在15年前的「賽德克・巴萊」就曾演過夫妻，不過徐若瑄對此完全沒有印象。直到蘇達試探問她：「妳知道我是誰嗎？我是『賽德克・巴萊』的花岡二郎。」徐若瑄聽完當場笑翻，還誇張表示：「我當場直接下跪！」

徐若瑄與小薰同為泰雅族，兩人情同姊妹。電影拍攝期間，徐若瑄也經常到片場探班，尤其看到渡邊直美演出時，小薰因為緊張而壓力不小，徐若瑄便到場替她加油打氣，甚至協助翻譯，成為劇組重要的「啦啦隊」。

徐若瑄在「祖先鬼」中飾演蘇達的阿嬤，她笑說：「我的存在很重要，是重要關鍵。」雖然角色設定是40歲的阿嬤，仍需要透過老妝打造角色，包括噴上雀斑、用膠水黏貼皺紋，還得把頭髮弄乾、弄白。她透露，由於每天一早就要開拍，為了節省化妝時間，甚至連續4天不洗頭，敬業程度令人佩服。

「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」將於9月10日在台上映。

徐若瑄開心出席「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」首映會。記者林士傑／攝影
徐若瑄開心出席「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」首映會。記者林士傑／攝影

蘇達（左）、小薰、徐若瑄、撒基努出席「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」首映會。記者...
蘇達（左）、小薰、徐若瑄、撒基努出席「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」首映會。記者林士傑／攝影

蘇達（左）、徐若瑄過去就曾演出夫妻。記者林士傑／攝影
蘇達（左）、徐若瑄過去就曾演出夫妻。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 因為蘇達提醒她，兩人15年前在《賽德克・巴萊》演過夫妻，但她完全沒印象，當場笑翻並誇張表示自己「直接下跪」道歉。

  • 她在片中飾演蘇達的阿嬤，角色設定雖然只有40歲，仍得靠老妝呈現，包括雀斑、皺紋和白髮造型，甚至為了省化妝時間連續4天不洗頭。

  • 她常到片場探班，和渡邊直美在群組裡天天聊天，因綜藝與歌唱背景而惺惺相惜；也替緊張的小薰加油，還協助翻譯，成為重要啦啦隊。

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