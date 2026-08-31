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景甜桃花超強情史被挖 曾傳與馮紹峰「假戲真愛」瘋傳閃婚

記者陳穎／即時報導
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馮紹峰(右)、景甜曾爆出閃婚，一度震驚不少網友。(摘自微博)
馮紹峰(右)、景甜曾爆出閃婚，一度震驚不少網友。(摘自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

景甜因孫宇晨長文引發新一波輿論後，與馮紹峰的合作及閃婚傳聞再度被翻出，但兩人工作室已同步否認，強調並無結婚。

女星景甜近日因孫宇晨公開一篇逾6000字文章，再度陷入輿論風暴，文中涉及感情、代孕及金錢等爭議，雖然相關內容真實性仍待釐清，卻讓景甜過往的感情傳聞與作品經歷陸續被網友翻出。其中，她過去曾與男星馮紹峰因合作古裝劇「灼灼風流」傳出「閃婚」消息，當時雙方工作室更罕見同步出面否認。

景甜與馮紹峰在2023年合作演出「灼灼風流」，兩人在劇中飾演男女主角，劇情中有不少感情戲，戲外也曾多次在公開場合合體宣傳。沒想到在去年，網路突然流傳兩人已經低調結婚的消息，連兩人過去公開活動中的互動畫面也被重新剪輯、轉發，一度登上微博熱搜，引起大批網友討論。

面對突如其來的結婚傳聞，景甜與馮紹峰的工作室隨即出面闢謠。景甜工作室當時直接強調，相關消息並非事實，並表示景甜當時仍是單身狀態，呼籲外界勿信謠、勿傳謠。馮紹峰工作室也同步否認傳聞，直接以「假！無中生有，不信謠，不傳謠！」回應，明確駁斥兩人結婚的說法，讓這場「閃婚」傳聞很快退燒。

馮紹峰2021年與趙麗穎結束婚姻後，感情生活始終受到外界關注；景甜過去則曾與張繼科交往，兩人的感情狀態也一直是網友關注焦點。

精華 FAQ

  • 因孫宇晨公開一篇超過6000字的文章，內容牽涉感情、代孕與金錢等爭議，雖真實性尚未釐清，仍讓景甜相關舊聞與感情傳聞被大量翻出。

  • 兩人2023年合作《灼灼風流》後，因劇中多有感情戲，戲外也曾一起宣傳，去年網路突然瘋傳他們已低調結婚，相關互動畫面還被重新剪輯轉發。

  • 景甜工作室明確表示消息不實，稱她當時仍是單身；馮紹峰工作室也以「假！無中生有，不信謠，不傳謠！」否認，讓閃婚傳聞迅速退燒。

景甜 馮紹峰

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