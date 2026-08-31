丁禹兮鄧恩熙「成親6次」還害羞 大婚洞房吻戲靠小抄助攻

丁禹兮(左)、鄧恩熙主演的「花開錦繡」劇情節奏明快。圖／截自微博

丁禹兮 、鄧恩熙主演Disney+古裝陸劇「花開錦繡」，播出後熱度持續攀升，不僅突破騰訊熱度27000，丁禹兮飾演的「趙凌」角色熱度更突破6億，登頂平台年度冠軍。劇中兩人從流亡路上的合作夥伴逐漸相愛，甜蜜戲碼背後竟有導演準備的「吻戲小抄」加持，意外成為話題焦點。

劇中，私鹽販趙凌（丁禹兮 飾）與名門千金傅庭芸（鄧恩熙 飾）一同流亡，為維護心愛之人，趙凌立下軍功，忍痛與庭芸分別長達5年，直到位及四品官員後回到京城，這對亡命鴛鴦歷盡千辛萬苦後終於成婚。提到這場洞房花燭夜戲，丁禹兮笑言，第一次遇到導演拍吻戲還準備小抄，從動作到畫面都仔細拆解，尤其大婚吻戲更讓他直呼「一定要成為名場面！」他也大方分享小抄內容，包括「親額頭」、「愛撫」、「摟腰」、「喘氣」、「心跳」等關鍵詞，讓網友看了臉紅心跳，也忍不住期待追劇時逐一對照。

丁禹兮與鄧恩熙從「長樂曲」到「花開錦繡」二度合作飾演夫妻，從戲裡到上綜藝節目宣傳，竟已「成親6次」，但看到大婚片段，兩人仍忍不住害羞掩面。被問若再合作現代劇想演什麼角色，他笑說：「因為現實中無法做到，所以想演她的上司。」鄧恩熙則接話：「那我會是不聽管教的00後新人。」逗趣互動笑翻粉絲。

除了甜蜜吻戲，丁禹兮為詮釋趙凌也相當拚命，拍攝被滾水燙傷戲碼時使用熱水燙手，嘔吐戲更事前用筷子多次催吐；遭拷打的戲一拍長達兩小時，長時間綑綁刑具甚至拒絕喝水休息。他還親自畫傷妝、與造型師反覆討論細節，每天都是最早到片場的演員，令同劇演員大讚他：「長得帥又這麼努力！」