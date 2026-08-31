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木村光希語言天賦太強 速成中文「直接進階台灣腔」

記者李姿瑩／即時報導
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木村光希接受Lulu訪問。圖／三立提供
木村光希接受Lulu訪問。圖／三立提供

日本「最強星二代」Kōki光希日前受邀擔任星宇航空 STARLUX AIRSORAYAMA 藝術機形象大使，她時隔多年再度來台，首度與台灣本土品牌展開合作，同時也接受三立「完全娛樂」訪問。為了與國際巨星交流，主持人Lulu（黃路梓茵）特別勤練英文、日文，採中、英、日三語進行訪問，展現語言實力，兩人一來一往也碰撞出不少有趣火花。

採訪過程中，Lulu也不忘把握機會「傳授」台式中文，擁有超強語言天賦的Kōki光希迅速跟上節奏，不到幾分鐘便學會「不好意思」、「真的假的」等實用中文口語。此外，Lulu更進一步傳授台式口音的小技巧，將「不好意思」示範成台味十足的「報意思」，Kōki光希也快速掌握訣竅，讓Lulu忍不住大讚：「好厲害！」

Kōki光希也大方分享平時搭乘飛機必帶的三樣物品，分別是日記本、耳機和按摩工具。每次出門都會隨身攜帶日記本的她透露，平時會將新歌創作靈感，以及旅途中學習到的新事物記錄下來，更表示：「藉著自己的紀錄，可以提醒自己保持初心。」

熱愛音樂的她，耳機更是不可或缺的隨身物品，直言：「音樂在我的人生中佔有非常重要的位置。」沒想到當她現場翻找耳機時，一時找不到耳機，讓Lulu忍不住笑虧：「包包裡面感覺很多東西，像百寶袋！」逗得Kōki光希笑出聲。至於按摩工具，她則透露：「當頭部很緊繃時就會拿它來按摩。」聽完Kōki光希分享自己的機上習慣，Lulu也笑說：「聽起來光希在飛機上真的很忙！」讓現場氣氛相當輕鬆。

此次星宇航空攜手日本當代藝術家空山基跨界合作，打造STARLUX AIRSORAYAMA「空山金」、「空山銀」藝術機，並重磅邀請Kōki光希擔任形象大使。過去多次擔任國際奢侈品牌代言人的Kōki光希，此次首度與台灣本土品牌合作，也讓藝術、航空與時尚三大元素跨界碰撞。

精華 FAQ

  • 她此次受邀擔任星宇航空 STARLUX AIRSORAYAMA 藝術機形象大使，這也是她時隔多年再度來台，並首度與台灣本土品牌展開合作。

  • Lulu現場傳授「不好意思」、「真的假的」等實用口語，還示範把「不好意思」講成台味十足的「報意思」，Kōki光希很快就學會。

  • 她表示自己搭機一定會帶日記本、耳機和按摩工具；日記本用來記錄創作靈感與旅途所學，耳機象徵音樂重要性，按摩工具則是為了放鬆頭部。

日本 星宇航空

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