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周子瑜被中國拉攏？台文化部長急喊藝人「注意統戰」

記者陳穎／即時報導
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周子瑜。(本報系檔案照)
周子瑜。(本報系檔案照)

韓國女團TWICE台灣成員周子瑜與經紀公司傳出已就合約到期後的安排達成共識，未來事業動向因此受到關注。近日有媒體報導，中國涉台系統疑似有意爭取周子瑜赴中國發展，甚至傳出若藝人表達特定政治立場，便可能獲得相對豐厚的演藝資源。文化部長李遠今日出席「台灣電影 億起造浪」活動時回應，特別提醒有意赴中國發展的藝人留意相關條件。

周子瑜目前與經紀公司的合約安排受到外界關注，近期也傳出中國方面可能有意爭取她前往當地拓展演藝事業。針對相關報導，李遠表示，藝人本來就有權利選擇自己的發展方向，文化部也尊重每個人的決定，但如果選擇前往中國發展，就應該先了解當地相關規定。

李遠直言：「中國的很多條件跟統戰，希望他們注意，這是我唯一要講的。」他強調，藝人前往不同市場發展是個人選擇，但同時也必須清楚了解當地環境以及可能面對的各項要求。至於中國長期積極吸引台灣藝人及影視工作者發展，文化部是否會提出相應措施，李遠表示，台灣身處自由民主社會，每個人原本就擁有選擇市場的自由，文化部並不會限制藝人的發展方向。

李遠也強調，相較於限制藝人前往海外市場，文化部更希望持續壯大台灣自身的影視產業，「我們都是希望自己的電影壯大起來，包括劇集也好、電影也好，我只希望我們台灣的影視市場壯大起來，藝人自動會選擇回到台灣來。」

精華 FAQ

  • 因為她是TWICE台灣成員，近期又傳出與經紀公司已對合約到期後安排達成共識，未來去向因此備受討論，也牽動外界對中國是否介入爭取的關注。

  • 李遠表示尊重藝人選擇發展市場的自由，但若要去中國，就應先了解當地相關規定與環境。他並直言要注意中國可能附帶的統戰條件與要求。

  • 文化部不會限制藝人的發展方向，因為台灣是自由民主社會；但更希望透過持續壯大本土電影與劇集市場，讓藝人自然選擇回到台灣發展。

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