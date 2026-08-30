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「返校」男星8個月沒戲約 轉當特助凌晨苦排台大掛號

記者陳慧貞／專訪
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邱以太(左)、劉育仁在「整個世界，只有你連上了我」中譜出反差戀愛。記者王聰賢／攝...
邱以太(左)、劉育仁在「整個世界，只有你連上了我」中譜出反差戀愛。記者王聰賢／攝影

劉育仁主演BＬ奇幻劇「整個世界，只有你連上了我」，與邱以太譜出警察與通靈大學生的反差戀愛組合，從中衍生出不少趣味。戲裡，劉育仁扮演警察，而真實生活中，父親就是刑警，詮釋角色過程中，他也吸取不少爸爸過往經歷，更坦言在自己成長歷程、演員生涯都有段低潮期。

影片來源：YouTube@整個世界,只有你連上了我 Connecting to You

演出父親的公職，劉育仁在演繹警察角色多了真實感，他透露，爸爸的刑警工作主要負責攻堅、逮捕犯罪嫌疑人，工作危險性高，也經常無法顧及家人，他回憶，姪女出生當晚，爸爸仍在外執行攻堅任務，但事後什麼話也沒說，直到多年後，爸爸才吐露那一晚緊張心情，劉育仁說：「爸爸想著孫女出生，自己卻要去做一件很危險的事。」如今爸爸已於今年1月退休，劉育仁也感嘆，自己長大後才真正體會父親工作的辛苦與危險。

自演出電影「返校」、「下半場」入行後，劉育仁星路起伏，疫情期間曾有一段約7、8個月沒有戲拍的空窗期，他坦言，當時為了維持生活不敢閒著，而是幫一位認識的朋友工作，擔任類似「特助」的工作，幫忙開車、載東西、接送，甚至協助對方媽媽處理事情。他回憶，當時工作時間很彈性，方便自己有試鏡時請假，但工作量其實不少，甚至曾經凌晨4、5點就到台大醫院幫忙排隊掛號，一周大約要去3天。這份工作持續了約半年，薪水則是以時薪計算。

劉育仁坦言，那段時間確實會焦慮，想著「怎麼還沒有戲來」，但即使沒戲拍，還是透過不同工作維持生活，等待下一個演出機會。這段經歷也讓他更深刻體會演員工作的起落，他表示，從事演員這份工作，大家在某些時期都可能遇到類似狀況，自己算是幸運，後來陸續接到作品，也希望每年都能至少拍到3部戲，持續和不同角色相遇。

「整個世界，只有你連上了我」台灣時間每周五晚間7點全球同步更新，有官方YouTube。全劇共 12 集，另加番外篇 1 集，每集約 25 分鐘。

邱以太(左)、劉育仁主演「整個世界，只有你連上了我」。記者王聰賢／攝影
邱以太(左)、劉育仁主演「整個世界，只有你連上了我」。記者王聰賢／攝影

劉育仁帥氣有型。記者王聰賢／攝影
劉育仁帥氣有型。記者王聰賢／攝影

邱以太(左)、劉育仁主演「整個世界，只有你連上了我」。記者王聰賢／攝影
邱以太(左)、劉育仁主演「整個世界，只有你連上了我」。記者王聰賢／攝影

劉育仁在「整個世界，只有你連上了我」飾演警察。記者王聰賢／攝影
劉育仁在「整個世界，只有你連上了我」飾演警察。記者王聰賢／攝影

劉育仁曾有過一段低潮期。記者王聰賢／攝影
劉育仁曾有過一段低潮期。記者王聰賢／攝影

精華 FAQ

  • 他在BL奇幻劇《整個世界，只有你連上了我》中飾演警察，並從父親擔任刑警、執行攻堅任務的真實工作經驗中汲取表演靈感，讓角色更有生活感。

  • 劉育仁在約7、8個月的空窗期，替一位朋友做類似特助的工作，負責開車、搬送物品、接送對方，甚至幫忙處理對方媽媽的事情，以時薪支撐生活。

  • 他坦言當時常焦慮地想著怎麼還沒有戲來，但也因此更能體會演員工作的起落；如今他希望自己每年都能至少拍到3部戲，持續累積不同角色經驗。

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