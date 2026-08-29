我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李勇周正值壯年卻驚傳猝逝。圖／摘自官網
李勇周正值壯年卻驚傳猝逝。圖／摘自官網

南韓演員李勇周驚傳猝逝，享年44歲。李勇周的友人29日透過他的社群帳號公布死訊，沉痛寫道：「我的朋友李勇周突然離世，謹此告知大家。」根據韓媒報導，李勇周今天因心臟麻痺（心肌梗塞）驟逝。

家屬預計31日為他舉行告別式，友人悲痛表示：「面對這個突如其來的消息，至今仍難以置信。希望大家能一起記住勇周人生最後一段路，並以溫暖的心為他祈福。謹祝逝者安息。」

李勇周以模特兒身分出道，之後轉型成為演員，活躍於電視及電影圈。他於2004年透過電影「都馬安重根」踏入影壇，陸續演出2005年MBC「你好，弗朗西斯卡」、2006年MBC「宮」等作品，逐漸打開知名度。

此後，他參與tvN「沒禮貌的英愛小姐」系列、「黃金口袋」及「壞刑警」等多部戲劇，也曾演出電影「我的B型男友」等，影視作品相當豐富。其中，李勇周以tvN軍旅情境喜劇系列中的新兵「李勇周一兵」一角最為人熟知。他在劇中生動詮釋迷糊又充滿人情味的新兵，身為主要演員之一，憑藉該角讓更多觀眾記住他的名字與面孔。

2022年，他也曾特別出演ENA軍旅劇「新兵」，再度以軍旅題材作品與觀眾見面。就目前已知的演出紀錄而言，「新兵」也成為他的遺作。

李勇周猝逝的消息曝光後，大批粉絲及親友湧入他的社群平台留言，追憶他生前的身影並表達哀悼。

精華 FAQ

  • 根據韓媒報導，李勇周是因心臟麻痺、也就是心肌梗塞突然驟逝，享年44歲。消息由友人透過他的社群帳號對外公布，讓外界震驚不已。

  • 家屬預計在31日為李勇周舉行告別式，友人也在文中表示，對這個突如其來的消息至今仍難以置信，希望大家記住他人生最後一段路，並以溫暖的心為他祈福。

  • 李勇周最早以模特兒身分出道，後轉型為演員，曾演出《宮》、《你好，弗朗西斯卡》、《沒禮貌的英愛小姐》系列、《黃金口袋》、《壞刑警》與《新兵》等作品，其中軍旅喜劇角色最受觀眾記憶。

南韓

上一則

來台狂吞小籠包 中島健人放電問一句話 粉絲聞言腿軟

延伸閱讀

提姆柯瑞80歲逝 「洛基恐怖秀」法蘭克博士成絕響

提姆柯瑞80歲逝 「洛基恐怖秀」法蘭克博士成絕響
「一場戲也去」 72歲老戲骨李雪健 雙耳失聰仍不退場

「一場戲也去」 72歲老戲骨李雪健 雙耳失聰仍不退場
「樂來越愛你」女星邦尼萊文睡夢中離世 享耆壽97歲

「樂來越愛你」女星邦尼萊文睡夢中離世 享耆壽97歲
911錄音曝光 「超異能英雄」女星潘妮迪亞疑藥物過量亡

911錄音曝光 「超異能英雄」女星潘妮迪亞疑藥物過量亡

熱門新聞

劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照，梁朝偉、張學友同框狀態極佳。（取材自Instagram@carinalau1208）

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

2026-08-25 21:53
劉嘉玲曬出梁朝偉開車一起外出的照片。圖／摘自carinalau1208 IG

梁朝偉現身車聚「神獸級」保時捷跑山 載劉嘉玲的是另一台

2026-08-22 21:33
謝玲玲(右)離婚後仍和「前婆婆」林余寶珠關係密切。（取材自IG）

王祖賢當小三鬧離婚 婆婆怒挺大咖女星 31年後仍是「永遠媳婦」

2026-08-22 19:29
趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)

趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台

2026-08-25 19:47
張曼玉(左)透過社交平台分享自製檸檬水過程。（取材自小紅書）

張曼玉享受法式慢生活…38度高溫自製檸檬水 網友羨慕了

2026-08-22 03:00
言承旭(左起)、周渝民、吳建豪和五月天阿信全心投入巡演。圖／相信音樂提供

言承旭、吳建豪、周渝民+阿信狂吸金 再推演唱會升級版

2026-08-25 10:57

超人氣

更多 >
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
川普宣布打造「太空版西點軍校」太空人神回1句笑翻全場

川普宣布打造「太空版西點軍校」太空人神回1句笑翻全場
耶魯華裔學生車禍亡 喬州米爾頓市賠1000萬並命名橋樑

耶魯華裔學生車禍亡 喬州米爾頓市賠1000萬並命名橋樑