「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

李勇周正值壯年卻驚傳猝逝。圖／摘自官網

南韓 演員李勇周驚傳猝逝，享年44歲。李勇周的友人29日透過他的社群帳號公布死訊，沉痛寫道：「我的朋友李勇周突然離世，謹此告知大家。」根據韓媒報導，李勇周今天因心臟麻痺（心肌梗塞）驟逝。

家屬預計31日為他舉行告別式，友人悲痛表示：「面對這個突如其來的消息，至今仍難以置信。希望大家能一起記住勇周人生最後一段路，並以溫暖的心為他祈福。謹祝逝者安息。」

李勇周以模特兒身分出道，之後轉型成為演員，活躍於電視及電影圈。他於2004年透過電影「都馬安重根」踏入影壇，陸續演出2005年MBC「你好，弗朗西斯卡」、2006年MBC「宮」等作品，逐漸打開知名度。

此後，他參與tvN「沒禮貌的英愛小姐」系列、「黃金口袋」及「壞刑警」等多部戲劇，也曾演出電影「我的B型男友」等，影視作品相當豐富。其中，李勇周以tvN軍旅情境喜劇系列中的新兵「李勇周一兵」一角最為人熟知。他在劇中生動詮釋迷糊又充滿人情味的新兵，身為主要演員之一，憑藉該角讓更多觀眾記住他的名字與面孔。

2022年，他也曾特別出演ENA軍旅劇「新兵」，再度以軍旅題材作品與觀眾見面。就目前已知的演出紀錄而言，「新兵」也成為他的遺作。

李勇周猝逝的消息曝光後，大批粉絲及親友湧入他的社群平台留言，追憶他生前的身影並表達哀悼。