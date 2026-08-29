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來台狂吞小籠包 中島健人放電問一句話 粉絲聞言腿軟

記者李姿瑩／即時報導
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中島健人唱跳實力堅強。圖／大鴻藝術BIG ART提供
中島健人唱跳實力堅強。圖／大鴻藝術BIG ART提供

日本偶像男星中島健人29日在新莊Zepp New Taipei舉辦個人亞洲巡迴演唱會，他化身3千年前的偶像，重生到現代和粉絲再續前緣，用這個浪漫的概念，今明2天演出共吸引4400名粉絲把票搶光。

中島健人晚間以蒙面王子造型登場，帥氣唱跳「SOL1ST」、「IDOLIC」，並用中文高喊：「好久不見，我回來了，你們有想我嗎？我也很想你們。」他在舞台上故意從口袋中變出手指愛心，大力放送眨眼和飛吻，撩得全場粉絲尖叫聲連連。

他緊接著換上閃亮粉紅亮片西裝，切換成可愛模式，在「KAREKANO」、「Saishowa Kyun!」的歌曲聲中瘋狂賣萌，搭配啾咪和各種花式愛心手勢，還直接「啾」地一聲，把粉絲的戀愛值拉到最滿。

已經有多次訪台演出經驗的中島健人，這次演出駕輕就熟，他準備了一長串中文問候：「睽違1年再次來到台北，能站在這麼棒的舞台上我真的很幸福。你們沒有忘記我？謝謝你們，我喜歡你們，跟小籠包一樣喜歡。」

中島健人透露，抵台當晚一口氣吃了20顆小籠包，打趣自己獲得了「小籠包Power」。不過他突然脫口而出，在吃到更多台灣美食之前「可以吃了你們嗎」，粉絲聽完當場腿軟，抵擋不住他的放電攻勢。而中島健人隨後成功挑戰中文繞口令，獲得珍珠奶茶犒賞。他另準備了王心凌的「當你」，苦練中文歌詞只為了對台灣粉絲傾訴心意。

中島健人表示，去年在台北演出留下非常開心的回憶，從粉絲身上得到很棒的能量，這次從機場入境開始就受到非常多粉絲歡迎，還有不少櫻花妹一路愛相隨，中島健人笑稱，很多粉絲建議他下次考慮台北小巨蛋，他會以此為目標，邀請全場粉絲不見不散。

中島健人舉手投足撩動粉絲的心。圖／大鴻藝術BIG ART提供
中島健人舉手投足撩動粉絲的心。圖／大鴻藝術BIG ART提供

中島健人化身王子瘋狂放電。圖／大鴻藝術BIG ART提供
中島健人化身王子瘋狂放電。圖／大鴻藝術BIG ART提供

精華 FAQ

  • 他在新莊Zepp New Taipei舉辦個人亞洲巡演，今明2天共吸引4400名粉絲，門票全數售罄，顯示人氣依舊火熱。

  • 中島健人以蒙面王子與粉紅亮片西裝造型登場，搭配中文問候、手指愛心、眨眼、飛吻和賣萌動作，讓全場尖叫不斷。

  • 他抵台後一口氣吃了20顆小籠包，笑稱獲得小籠包Power，還提到希望下次挑戰台北小巨蛋，邀粉絲再相見。

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