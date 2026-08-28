金鹿獎罕見雙黃蛋…蔣奇明、檀健次同摘影帝 李思潼出道4個月封后

李思潼僅出道4個月，便憑人生第一部電影拿下最佳女演員。(取材自微博)

第21屆長春電影節「金鹿獎」28日晚間揭曉，本屆最大話題莫過於最佳男演員罕見開出「雙黃蛋」，蔣奇明、檀健次 分別憑藉「飛行家」、「震耳欲聾」同獲影帝，成為典禮最受矚目的焦點。最佳女演員則由22歲新人李思潼拿下，她僅出道4個月，便靠首部電影「給阿嬤的情書」摘下影后，成為本屆另一匹黑馬。

蔣奇明在「飛行家」中飾演李明奇，他以收斂、細膩的表演，把人物在理想與現實之間的拉扯層層堆疊，讓角色既有執著，也帶著生活中的無奈。蔣奇明早年主要累積舞台劇經驗，近年則透過影視作品逐漸打開知名度，從配角一路磨練演技、累積口碑，如今終於拿下個人重要的電影獎項肯定。

檀健次則在「震耳欲聾」中挑戰青年律師李淇，他以細膩自然的表演呈現人物心境變化，片中的手語演出也成為角色的一大特色。從歌手身分跨足戲劇，再逐步挑戰電影角色，檀健次一路累積作品與表演經驗，此次封帝，是他首座主流電影節最佳男演員獎，對演藝生涯別具意義。

值得一提的是，「震耳欲聾」導演賈瀟雨也獲得最佳處女作獎，讓這部作品一次抱回兩項重要獎座。「得閒謹制」則拿下最佳影片及最佳音樂兩獎；「東極島」也在技術獎項有所斬獲，拿下最佳攝影及最佳剪輯。

女演員獎項同樣驚喜十足。「給阿嬤的情書」女主角李思潼僅出道4個月，便憑人生第一部電影拿下最佳女演員，成為繼張子楓、李庚希後，第3位00後金鹿影后。據悉，李思潼就讀廣東財經大學時，因短片被導演發掘，沒想到首次挑戰大銀幕便一舉封后。

「給阿嬤的情書」同時拿下評審團大獎，形成「作品得獎、女主角封后」的雙重喜訊。

檀健次首度在主流電影節中封帝。(取材自微博)

蔣奇明在「飛行家」中的演技收斂又細膩。(取材自微博)