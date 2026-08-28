蕭敬騰追短劇一看3小時…AI寵物短劇「真的很好哭」

蕭敬騰自己就愛看直式短劇。記者沈昱嘉／攝影

由喜鵲娛樂、拍手Clappin策略共創的「拍短劇—直式短劇創作挑戰賽」頒獎典禮，今（28日）在台北大巨蛋秀泰影城登場。蕭敬騰 自己就愛追直式短劇，無論霸道總裁或是貓貓狗狗都看，喜歡它節奏快，往往一追就停不下來，最高長達3小時之久。

蕭敬騰形容霸道總裁系列「就是從20樓跳下來都沒事，後面劇情也都跟跳樓無關」那種，如果看結局要付費，就換另一部劇，身旁的Summer說：「所以你帳單上都是遊戲課金嗎？」蕭敬騰回頭看了她一眼：「幹嘛爆料！」

蕭敬騰形容AI寵物 短劇「真的很好哭」，還會傳給Summer看，那會被抱住安慰嗎，搞笑回發問媒體：「妳有什麼問題！」

蕭敬騰過去曾以電影「殺手歐陽盆栽」奪下香港電影金像獎最佳新人獎，對演戲仍懷有極大興趣，每年也都有戲約上門，只是角色都太本色所以全推掉，最希望能演出反派，就算是男二都願意。

那如果接拍，會刪掉激情戲？Summer透露老蕭剛出道，就常講某些戲「沒有必要」，那如果是國際大導演李安邀約類似「色戒」的尺度？他以很有自知之明的口吻答說：「我可能就是演『少年Pi』的那隻老虎或那片海吧。」

對於AI劇盛行，甚至10秒就能創作一首歌，蕭敬騰自信認為「對我來說影響不太大」，但對於樂理基礎還不穩的人可能有影響，「AI最難、也最有價值的是主人是怎麼跟他溝通」，Summer則讚老公很厲害：「他一聽音樂就知道是不是AI做的！」

蕭敬騰和Summer也在典禮上分享此次投入音樂與直式短劇跨界合作的契機，並為現場新生代創作者送上鼓勵。本屆共吸引超過百名創作者熱烈投稿，經評選後，共有40部直式短劇進入競賽，題材橫跨愛情、喜劇、驚悚、奇幻及社會觀察，也有創作者將AI生成技術融入影像製作。最終「阿尼瑪」脫穎而出，一舉橫掃「最佳影片」、「人氣故事」、「最佳導演」及「魅力演出」4項大獎，成為本屆最大贏家。

整個計畫源自蕭敬騰的創意發想，以他作曲的新歌「愛上你不是我決定」為起點，希望讓一首歌曲不只停留在單一的音樂或影像作品，而能透過不同創作者的視角，發展出不同角色、故事與想像。由喜鵲娛樂投入資源，與拍手Clappin攜手合作，串聯音樂IP、直式短劇、創作者培育與影像內容開發，探索音樂作品跨界延伸的更多可能。

蕭敬騰出席頒獎典禮。記者沈昱嘉／攝影

Summer（右）和蕭敬騰今出席「拍短劇—直式短劇創作挑戰賽」。記者沈昱嘉／攝影