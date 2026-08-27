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景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

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景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

娛樂新聞組／即時報導
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網友感慨，景甜人美又演技好，但感情路卻屢屢受挫。(取材自微博)
網友感慨，景甜人美又演技好，但感情路卻屢屢受挫。(取材自微博)

大陸女星景甜近日涉入與「幣圈富豪」孫宇晨的財產糾紛訴訟，再度引發大眾對其感情歷程的關注，微博熱搜榜上「景甜第一位男友」更是瞬間登頂。外界紛紛梳理她過往的感情風波，對比她一路走來的際遇，掀起熱議。

回溯景甜的感情發展，最令人津津樂道的是坊間盛傳的初戀男友路征。路征為影視投資人，傳言兩人在景甜求學時期相識，對方為她成立專屬經紀公司，砸下重金鋪路，安排孫紅雷、金喜善甚至好萊塢大咖為其搭戲，讓她一出道便擁有頂級資源。儘管這段關係從未獲得官方證實，景甜也僅在採訪中隱晦稱對方為貴人、人生導師，但這段低調而強大的保護傘，長年被外界視為她早期事業的重要推手。  

相較於傳聞中的神秘大老，景甜唯一公開承認的男朋友是乒乓球名將張繼科。

兩人於2018年高調官宣戀情，一度高調放閃、備受祝福，可惜這段感情僅維持一年多便宣告結束。然而，分手數年後張繼科爆出賭債風波，甚至傳出拿景甜私密照抵債的醜聞，讓景甜遭受巨大傷害與精神壓力。

至於近期突然聲稱曾與景甜交往並提告追討數千萬元資產的孫宇晨，景甜工作室早已強硬發聲明澄清並進行法律追責，目前雙方仍處於法律訴訟階段，並未獲得實錘證明。  

對於這段充滿戲劇性的感情史，網友們紛紛感慨景甜外貌與演技俱佳，但在感情路上卻屢屢受挫，遇到欠債波及前任或分手後反目追債的對象，簡直是「渡劫式戀愛」。也有不少網友表示，對比後續紛擾，當年那位低調為她保駕護航、不求回報的傳聞第一任男友，簡直成了內娛言情小說般的白月光存在。大家普遍希望景甜能擺脫過往陰霾，遠離爛桃花，專注於演藝事業發展。

精華 FAQ

  • 主要是她捲入與「幣圈富豪」孫宇晨的財產糾紛訴訟，相關消息帶動微博熱搜，讓大眾重新關注她的感情與過往爭議。

  • 坊間盛傳她的初戀男友是影視投資人路征，傳言他曾為景甜成立專屬經紀公司並提供大量資源，但這段關係從未被官方證實。

  • 她唯一公開承認的是與張繼科的戀情，兩人曾高調官宣，但分手後張繼科又爆出賭債與拿私密照抵債等醜聞，讓景甜承受不少傷害。

景甜 好萊塢 微博

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