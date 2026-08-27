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首設親密指導… 井柏然、孫千吻戲尺度大到震驚老外 網友卻喊不油膩

娛樂新聞組／即時報導
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井柏然(右)搭孫千被網友形容「曖昧感拉滿」。(取材自微博)
井柏然(右)搭孫千被網友形容「曖昧感拉滿」。(取材自微博)

由大陸男星井柏然搭檔新生代女星孫千主演都市情感劇「早春晴朗」日前開播，即因多段親密戲引發關注，「早春晴朗尺度震驚老外」相關話題也登上熱搜，尤其劇組首度引入「親密指導」職位，讓男女主角的吻戲與情感互動更受矚目，也意外成為這部劇最具話題性的宣傳焦點。

「早春晴朗」不同於傳統都市劇循序介紹人物，開場便以倒敘切入男女主角的感情世界，雨夜車廂吻戲更成為討論重點。早在劇集拍攝期間，相關側拍畫面就曾在網路流傳，正式預告曝光後，辦公室、樓梯間及房間等場景的親密互動再度掀起討論，井柏然與孫千之間自然流暢的肢體交流，被網友形容「曖昧感拉滿」。

其中，以雨夜車吻這場戲最關注。據劇組透露，拍攝過程中孫千身體不慎一晃，井柏然下意識伸手扶住她，隨後完成親吻，這段臨場反應被保留在正片中，搭配雨水打在車窗上的氛圍，成為劇集播出後最受討論的片段之一。

另一個讓外界關注的，是劇組在拍攝親密場面時引進專業「親密指導」。據悉，「早春晴朗」邀請台灣演員蔡嘉茵擔任相關指導，參與演員肢體互動與情緒呈現。導演蔣繼正曾表示，男女主角的關係會隨著劇情推進產生變化，親密戲也不只是單純製造噱頭，而是配合角色之間的情感與權力轉變。

因此，劇中吻戲並沒有沿用傳統偶像劇刻意慢動作、甜蜜濾鏡的套路，而是更著重眼神、距離及肢體反應，呈現成年人感情裡「想靠近又有所保留」的拉扯。部分觀眾看完後直呼「高級、不油膩」，但也有人認為劇集前期宣傳過度集中在尺度話題，擔心反而模糊了故事本身。

值得注意的是，「早春晴朗」開播後，在新加坡、越南、泰國、馬來西亞等市場引發討論，南韓熱度也進入前十，海外觀眾對國產都市劇如此直接呈現成年人情感感到新鮮。

井柏然(上)和孫千在劇中多場親密戲，「尺度震驚老外」。(取材自微博)
井柏然(上)和孫千在劇中多場親密戲，「尺度震驚老外」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因劇中多段親密戲與雨夜車廂吻戲話題性十足，加上劇組首度設置親密指導，讓井柏然和孫千的互動更自然，也迅速帶動「尺度震驚老外」等討論。

  • 親密指導協助演員設計肢體距離、眼神交流與情緒節奏，讓親密場面不只是賣弄尺度，而是配合角色關係變化，呈現成年人感情中的拉扯與克制。

  • 不少觀眾認為吻戲高級、不油膩，但也有人擔心宣傳過度聚焦尺度；海外則在新加坡、越南、泰國、馬來西亞與南韓等地引發討論，反應相當熱烈。

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