我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比美加歷史還長 卡尼：加拿大永遠稱之為安大略湖

傳Nvidia將成立政治行動委員會 擴大政策影響力

離婚35年 妮可基嫚鬆口談阿湯哥 世紀婚姻背後真相全說了

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
妮可基嫚與前夫湯姆克魯斯。（美聯社檔案照）
妮可基嫚與前夫湯姆克魯斯。（美聯社檔案照）

59歲奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）曾在1990年平安夜與「阿湯哥湯姆克魯斯（Tom Cruise）閃婚，卻在2001年宣布離婚，震驚全球娛樂圈。近日妮可基嫚登上英國版「VOGUE」封面接受專訪罕見對外揭露35年前那段轟轟烈烈的閃婚內幕，甚至公開當年震撼全場的愛情宣言。

妮可基嫚與湯姆克魯斯2人因合拍電影「霹靂男兒」擦出愛火，並於同年平安夜閃電完婚。當時年僅22歲的妮可基嫚，演藝事業才剛起步，突然嫁給全球頂級巨星，外界普遍擔憂這段婚姻會吞噬她的個人光芒與職業生涯。

對此，妮可基嫚多年後首度坦言，當年自己完全是「無可救藥地墜入愛河」，根本不在意外界眼光，更曾霸氣直言：「如果不能跟心愛的人結婚，那演藝事業不要也罷！」

不過，婚後妮可基嫚並未成為「巨星背後的女人」，反而以「大開眼戒」、「紅磨坊」等經典代表作證明實力，最終更憑「時時刻刻」登頂奧斯卡影后，刷新澳洲女星紀錄。

隨著妮可基嫚與鄉村歌手凱斯厄本（Keith Urban）的婚姻告終，加上湯姆克魯斯目前維持單身，這段「舊愛回憶錄」頓時掀起全網熱議，甚至有影迷開始敲碗「世紀大復合」。

然而，外媒7月時已目擊妮可基嫚與身價不凡的私募股權巨頭、實業家麥可雷恩斯坦（Michael Reinstein）在義大利度假約會，看來這段浪漫過往也只能在所有影迷腦中追憶。

精華 FAQ

  • 她在英國版VOGUE專訪中，首度較完整談及與湯姆克魯斯的閃婚內幕，回顧1990年平安夜結婚、2001年離婚的經歷，並分享當年對這段婚姻的真實感受。

  • 她坦言自己當年是「無可救藥地墜入愛河」，完全不在意外界是否看好，甚至直言若不能和心愛的人結婚，演藝事業不要也罷，態度相當強烈。

  • 內文指出她與鄉村歌手凱斯厄本的婚姻已告終，而外媒也曾拍到她與私募股權巨頭麥可雷恩斯坦在義大利約會，顯示她的現況仍持續受到外界關注。

阿湯哥 湯姆克魯斯 奧斯卡

上一則

100公分美腿陳華爆三角戀 全是香港男星

延伸閱讀

妮可基嫚當年嫁阿湯哥「想過放棄事業」第2次離婚「深感脆弱」

妮可基嫚當年嫁阿湯哥「想過放棄事業」第2次離婚「深感脆弱」
珊卓布拉克、妮可基嫚美翻 「超異能快感」首映左右開衩

珊卓布拉克、妮可基嫚美翻 「超異能快感」首映左右開衩
王馨平結婚25年膝下無子 砸錢求子受盡煎熬 首揭情斷鄭嘉穎真相

王馨平結婚25年膝下無子 砸錢求子受盡煎熬 首揭情斷鄭嘉穎真相
王祖賢當小三鬧離婚 婆婆怒挺大咖女星 31年後仍是「永遠媳婦」

王祖賢當小三鬧離婚 婆婆怒挺大咖女星 31年後仍是「永遠媳婦」

熱門新聞

劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照，梁朝偉、張學友同框狀態極佳。（取材自Instagram@carinalau1208）

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

2026-08-25 21:53
劉嘉玲曬出梁朝偉開車一起外出的照片。圖／摘自carinalau1208 IG

梁朝偉現身車聚「神獸級」保時捷跑山 載劉嘉玲的是另一台

2026-08-22 21:33
謝玲玲(右)離婚後仍和「前婆婆」林余寶珠關係密切。（取材自IG）

王祖賢當小三鬧離婚 婆婆怒挺大咖女星 31年後仍是「永遠媳婦」

2026-08-22 19:29
張曼玉(左)透過社交平台分享自製檸檬水過程。（取材自小紅書）

張曼玉享受法式慢生活…38度高溫自製檸檬水 網友羨慕了

2026-08-22 03:00
趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)

趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台

2026-08-25 19:47
藥師寺寬邦為傳藝金曲獎演出彩排。圖／三立提供

得知自己獲封「日本最帥和尚」藥師寺寬邦真實反應曝光

2026-08-21 11:50

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國

川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國
哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元
Costco停車場藏這免費服務 華人：太方便 錯過好多年

Costco停車場藏這免費服務 華人：太方便 錯過好多年