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珊卓布拉克、妮可基嫚美翻 「超異能快感」首映左右開衩

記者廖福生／即時報導
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珊卓布拉克（左）牽著妮可基嫚的手步上藍毯，上演「左右開衩」大秀美腿。圖／華納提供
珊卓布拉克（左）牽著妮可基嫚的手步上藍毯，上演「左右開衩」大秀美腿。圖／華納提供

由兩大奧斯卡影后珊卓布拉克、妮可基嫚主演新片「超異能快感：魔法之書」(Practical Magic 2)，昨晚在倫敦舉行歐洲首映會，兩位女星攜手亮相藍毯、氣場全開，凍齡外貌與完美身材更成為全場焦點！

珊卓布拉克牽著妮可基嫚的手踏上藍毯，展現多年好友的深厚默契，更不約而同選穿高衩禮服洋裝登場，巧的是兩人一人秀左、一人秀右，默契十足上演「左右開衩」，大秀修長美腿與絕佳身材比例，歲月彷彿在兩人身上按下暫停鍵，讓現場影迷驚呼連連，更羨慕表示兩人根本是「真正的美魔女」。

而兩人在片中再度飾演感情深厚的姊妹，卻從小受到家族流傳的「單身詛咒」困擾，凡是她們真心愛上的男人，最終都難逃死亡命運，也因此兩人成為彼此生命中最重要的依靠。

珊卓布拉克與妮可基嫚相識多年，私下早已建立深厚情誼，過去也曾有合作演出姊妹的經驗，因此這次再度攜手出演姊妹角色，更展現自然又深厚的默契。談到兩人的關係，珊卓布拉克也表示，兩人多年來累積的友情，讓她們在面對片中女巫、魔法與詛咒等奇幻元素時，能夠自然流露出姊妹之間的情感。

她表示「這部電影雖然有女巫、魔法元素，甚至有一些相當悲劇性的設定，但我跟妮可基嫚的互動有著毫不掩飾的愛意，以及豐富幽默感，這讓我不害怕面對黑暗與悲傷的時刻」。兩大影后將多年情誼再次搬上大銀幕，也讓這段跨越魔法與詛咒的姊妹情感，成為電影最令人期待的看點之一。

電影「超異能快感：魔法之書」延續首集的故事設定，珊卓布拉克、妮可基嫚生在女巫家庭，卻受流傳多代的「單身詛咒」所苦，導致他們所愛上的另一半都會出意外，直到他們的女兒長大成人後，兩人為了下一代的幸福，決定挺身而出、尋求打破魔咒的辦法。該片將於9月10日在美上映。

精華 FAQ

  • 兩人攜手踏上倫敦藍毯，並不約而同穿上高衩禮服洋裝，一人秀左腿、一人秀右腿，形成默契十足的左右開衩造型，成為全場最吸睛焦點。

  • 電影延續首集世界觀，描述出身女巫家族的姊妹倆受單身詛咒困擾，所愛之人常遭遇意外，之後為了下一代幸福而聯手尋找破解魔咒的方法。

  • 她表示，兩人多年友情讓她們在面對女巫、魔法與悲劇設定時，仍能自然流露姊妹情感，且彼此互動充滿愛意與幽默感，不會被黑暗氛圍影響。

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