孫宇晨告景甜討「彩禮」逾3千萬 景甜工作室嗆「碰瓷」

女星景甜(截自微博@景甜Studio)

波場（TRON）創辦人孫宇晨與女星景甜 的感情糾紛延燒至法庭。孫宇晨委任律師張起淮27日證實，已因財產爭議正式對景甜及其父母提起民事訴訟，追討款項約人民幣逾3000萬元（約446萬美元），案件已依法立案，原告方並同步申請財產保全。景甜工作室當晚發出聲明強硬回應，直指這是「以藝人聲譽為要脅的碰瓷行為」。

律師張起淮向媒體表示，孫宇晨與景甜先前為情侶關係，兩人一度論及婚嫁，已於2026年上半年分手。此次訴訟的主要訴求是要求「歸還彩禮」，他強調：「兩人分手了，還錢就行了。」

張起淮表示，景甜方目前已對案件提出管轄權異議，該異議仍在法院審理階段，訴訟尚未進入實體審理。

孫宇晨發長文「我的女友景甜」 註明「純屬虛構」

除了透過律師說明案件進展並呼籲各界尊重司法程序，孫宇晨27日同步在X平台發布一篇題為「我的女友景甜」的長文，以第一人稱描述兩人從相識、交往到論及婚嫁、海外相關安排等過程細節。文章結尾特別註明：「本文純屬虛構，如果雷同實屬巧合。」

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景甜工作室嚴正聲明：拒絕碰瓷

景甜工作室當晚發布聲明強硬回擊，聲明強調「聲譽是藝人的生命，也是藝人的軟肋」，但工作室「有勇氣對以藝人聲譽為要挾的碰瓷行為說不」。

聲明表示，工作室秉持相信法律、遵從法定程序的原則，無意占用公共資源,將一切交由法院處理；除了會公布後續法律維權進展外，不再針對其他相關問題回應。

今年5月「神秘富豪代孕」傳聞延燒

今年5月，網路上曾流傳景甜與一名「神秘90後富豪」涉及海外代孕、巨額資金往來的傳聞，甚至一度出現疑似協議截圖流出。景甜工作室當時已發聲明全盤否認相關傳聞，並揚言將追究法律責任。

27日訴訟消息曝光後，有娛樂博主將傳聞中的「神秘富豪」身分指向孫宇晨，話題迅速登上熱搜，並與此次訴訟金額產生聯想。不過值得注意的是，律師方面將涉案款項定性為「彩禮」，而非直接以代孕相關法律關係提起訴訟。

截至目前，孫宇晨與景甜雙方各執一詞，案件目前處於管轄權異議審理的程序階段，等待進入實體審理。

景甜工作室發聲明反擊。(截自微博@景甜Studio)

孫宇晨律師張起淮發文。(截自微博@張起淮)