五熊被捕失聯 張芸京尷尬認了聖經儀式 求饒：怕公司倒閉

張芸京(右二)與王瞳(右)、潘奕如(左)以諧音「奕瞳京」送上一桶金祝福朱芸編。記者王聰賢／攝影

張芸京走出負債人生，近來成立五五五無限使命公司，砸百萬替朱芸編舉辦「銀幕之外」二胡演奏會。雙方同為受洗基督徒，面對五熊毀損佛教聖物被日本 警方逮捕，兩人沒有多談，張芸京更以老闆之姿跪求「饒一下」，深怕公司再度倒閉。

她說上間公司倒閉後負債累累，還清新台幣400萬後再創新人生，7年前在周慧敏演唱會聽見朱芸編演奏，相當肯定他的舞台魅力。彼此多次合作，這回好友王瞳 、潘奕如也加入籌畫，張芸京說：「身為音樂人，還是想把好的音樂推出來。」

不過王瞳爆料朱芸編常已讀不回，潘奕如幫緩頰「他專注在創作上」，那跟女團COLLAR團員女友陳泳伽（Winka）怎麼約會？朱芸編說有空就會碰面，更不敢不回女友的訊息，身為銀色情侶壓力勢必相當龐大？他說一定會有，尤其現在出門都要打扮，「但我私底下也不邋遢啦」。

朱芸編私下多次訪台，最喜歡吃各種火鍋，也愛喝珍珠奶茶，曾與王瞳、張芸京前往台東旅遊，交情因此更加深厚。他今在場演奏「Libertango」、「空」以及高難度「The Flight of the Bumblebee」組曲，表示能到各地表演相當幸福，平常則忙於電影配樂，陸續贏得亞洲電影大獎最佳原創音樂、香港電影金像獎最佳原創電影音樂肯定。

升格當老闆的張芸京因基督教找到新的意義，對於五熊在日本的行徑，她說有看到新聞，但是兩人沒有私交，「今天就聚焦在音樂會，因為我不想再倒閉一次，創業維艱」，不過也坦承聖經裡面有抹油祈禱的做法，王瞳幫補充「沒事不會拿油出來」，那如何看待外界反應？張芸京思考了一下子，只說：「拜託，饒一下，就這樣子啦。」

出身二胡世家的朱芸編，小時即有「二胡神童」美譽，近來周遊列地開演奏會，並參與電影配樂，代表作包括「哪吒」系列、「破・地獄」等等。這次他將於終於走到舞台中央，將於9月19日在CORNER MAX大角落多功能展演館舉辦「銀幕之外」演奏會，購票可洽KKTIX售票系統。

朱芸編演奏時相當投入。記者王聰賢／攝影

張芸京走出負債人生，近來成立五五五無限使命公司。記者王聰賢／攝影