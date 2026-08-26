蘇永康：送妻鑽石不如送學校 慈善機構首揭多年善行

蘇永康（左）和老婆馮翠珊（右）出席雁心會樂幼基金愛心傳希望慈善活動。(取材自雁心會樂幼基金臉書)

歌手蘇永康與妻子馮翠珊日前以「愛心大使」及應屆「榮譽會長」身分，共同出席「雁心會樂幼基金愛心傳希望慈善晚宴」。

綜合香港 01等港媒報導，慈善機構於社交平台發文，首度揭露蘇永康多年來低調行善的點滴，證實他已資助興建了5所內地小學。除了熱心公益，蘇永康亦精於物業投資，曾斥資2830萬元（港幣，下同，約361.5萬美元）購入北角半山豪宅。

據慈善機構透露，蘇永康援建的5所學校，分別以其父母及妻子馮翠珊的名字命名。機構更揭露，蘇永康在結婚前特意暗中以馮翠珊的名字援建學校，直到2014年結婚當日，才將這份特別的禮物告知對方。

談及為何選擇以「一所小學」作為結婚禮物，蘇永康表示：「剛認識她不久時，她就知道我有在做慈善。當然我也可以用那個價值去買一顆鑽石或一輛車，但這些東西會過去，意義遠不及一所學校。學校開辦十多年來，已經教導了超過1000名學生。我覺得她會開心！」

慈善機構表示，每次舉辦籌款活動，蘇永康均義不容辭進行宣傳。

如今兩人的兒子已滿10歲，夫妻二人在為兒子慶祝生日的同時，將祝福轉化為物資與關懷送予捐助學校的學童。此外，馮翠珊透露去年藉舉辦生日會的機會做慈善，邀請來賓將購買禮物的資金轉化為善款捐出。

除了捐建學校，蘇永康夫婦得知「圓夢助學計畫」能幫助山區學童升讀大學後，即時決定贊助第2屆湖南學生。兩人早前更親身前往湖南參與面試，與團隊一同甄選出10位受助學生，並於慈善晚宴上親手將獎學金交到學生手中。

在慈善晚宴典禮上，蘇永康再捐贈了20萬元，坦言希望以微薄之力幫助升讀大學的學生。蘇永康寄語獲邀出席的10位內地學生表示：「幫助人從來不分有沒有錢，叔叔從來都不是很有錢，捐5%或是10%幫助身邊的人就好。」

蘇永康除了投入公益事業，在物業投資方面亦展現出獨到眼光。早在2018年初，他以首次置業身分，斥資2830萬元購入位於北角半山天后廟道的老牌名廈「雲峰大廈」。蘇永康身家相當豐厚，既懂得投資保值，亦不忘回饋社會，絕對是演藝圈的慈善楷模。

蘇永康（中）和老婆馮翠珊（左）出席雁心會樂幼基金愛心傳希望慈善活動。(取材自雁心會樂幼基金臉書)