史上上映最久電影 「洛基恐怖秀」主角提姆柯瑞80歲逝世

英國傳奇影星、「洛基恐怖秀」主角提姆柯瑞逝世，享壽80歲。(美聯社資料照)

英國傳奇影星提姆柯瑞 (Tim Curry)昨晚在洛杉磯 家中逝世，享壽80歲，他的經紀人赫維茲(Marcia Hurwitz)今天證實此一消息。

提姆柯瑞最膾炙人口的角色，是「洛基恐怖秀」(Rocky Horror Picture Show)的主角法蘭克博士(Dr. Frank-N-Furter)，這部1975年上映的邪典電影(Cult Film)至今仍未下片，是影史上連續上映時間最長的電影，法蘭克博士一角也影響歐美次文化超過半世紀。

直到今日，「洛基恐怖秀」不僅仍在戲院放映，許多場次還會搭配真人現場模仿演出，尤其每年萬聖節 前後，經常一票難求。

「洛基恐怖秀」也產生了觀眾互動的獨特文化，觀眾往往會自備道具進場，並隨著劇情喊出由觀眾創作的台詞。

柯瑞在1990年迷你影集版「牠」（It）中飾演的小丑潘尼懷斯(Pennywise)，也是他的經典代表作之一。

據TMZ報導，警方是在25日深夜11時23分接獲通報前往柯瑞住所，之前稍早消防局也曾因「醫療緊急事件」出勤。TMZ指出，警方未發現可疑跡象。家屬或官方尚未公布柯瑞的確切死因。

柯瑞在2012年中風後行動與語言功能受到影響，之後多轉往配音工作為主，並遠離公眾視野。

「洛基恐怖秀」主角提姆柯瑞。(取自IMDB)

「洛基恐怖秀」的電影海報長年張貼在紐約電影院門口前。(記者王若馨／攝影)