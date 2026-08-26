蔡依林9點半入睡仍太晚？曝晚上7點自動轉成「待機模式」
JOLIN蔡依林去年高談自己晚上9點半入睡的養生作息，引發各界嘖嘖稱奇。她今天（26日）出席Uber叫車平台活動時似乎又「語出驚人」表示，現在只要當天沒工作，晚上7點左右便會進入『待機模式』，開始洗澡、整理東西，慢慢醞釀睡意，提前為就寢做準備」。
「7點就是待機模式」。蔡依林笑說，雖然不至於完全與外界失聯，但看到訊息仍可能回覆，但若是需要動腦思考、立即處理的重要工作，就很難再保持清醒，「因為看到重要的事情就會一直想，反而會延後睡覺時間」。
至於是否會要求工作人員晚上7點以後別再傳訊息？JOLIN表示，團隊之間早已有默契，「我們是24小時都可以傳」。只是她進入休息狀態後，未必會立刻處理，若非十萬火急的事，就等隔天再說。
結束「PLEASURE」世界巡演後，蔡依林接下來將給自己放個長假，預計前往歐洲旅行，地點可能選在中歐。她透露，公司向來有「生日放一個月」的傳統，即使去年正值演唱會籌備期間，她仍照樣休息一個月，旗下員工也能依照自己的生日安排假期，讓工作與生活維持平衡。
但她也不會從粉絲眼前完全消失，除了陸續出席部分小型活動，也已悄悄準備新作品。被問到年底前是否還有新作品？她鬆口透露將有新的音樂錄影帶推出。至於情歌專輯進度，她則笑說，原本想乖乖「做作業」，卻又突然想挑戰快歌，目前仍抱持走一步、看一步的心情，只希望再次現身時，能用最好的方式與歌迷見面。
她表示只要當天沒有工作，晚上7點左右就會開始進入待機模式，先洗澡、整理東西，慢慢醞釀睡意，等於提前為入睡做準備，生活節奏相當固定。 不會完全失聯，她仍可能回覆訊息，但若是需要動腦思考、立即處理的重要工作，就很難再保持清醒，通常會選擇先放著，等到隔天再處理。 她說結束世界巡演後將放長假，預計前往歐洲、可能是中歐旅行；同時也透露年底前會有新的音樂錄影帶推出，並持續規劃情歌或快歌新作品。
精華 FAQ
她表示只要當天沒有工作，晚上7點左右就會開始進入待機模式，先洗澡、整理東西，慢慢醞釀睡意，等於提前為入睡做準備，生活節奏相當固定。
不會完全失聯，她仍可能回覆訊息，但若是需要動腦思考、立即處理的重要工作，就很難再保持清醒，通常會選擇先放著，等到隔天再處理。
她說結束世界巡演後將放長假，預計前往歐洲、可能是中歐旅行；同時也透露年底前會有新的音樂錄影帶推出，並持續規劃情歌或快歌新作品。
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