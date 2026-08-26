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我的少女時代導演陳玉珊 公審前夫外遇罵「畜生」遭起訴

記者陳穎／即時報導
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陳玉珊(右)因執導「我的少女時代」和王大陸爆緋聞。(本報系資料照)
陳玉珊(右)因執導「我的少女時代」和王大陸爆緋聞。(本報系資料照)

台灣導演、製作人陳玉珊曾以電影「我的少女時代」走紅，沒想到離婚後卻與前夫張偉傑爆發名譽官司。她去年在社群平台公開指控前夫婚姻不忠，甚至以「畜生」、「窩囊廢」等字眼痛罵，還發文提醒劇組注意對方。台北地檢署25日偵結，認定相關言論涉及公然侮辱、加重誹謗等罪，依法提起公訴。

根據檢方起訴內容，陳玉珊與張偉傑曾維持20多年的婚姻關係，2023年正式離婚。不過，去年9月間，陳玉珊因懷疑前夫在婚姻期間對她不忠，接連透過個人社群限時動態發文抒發情緒。

她當時除了寫下「那對畜生還是在一起了」、「原來真的被騙了、二十幾年啊」等內容，也以「窩囊廢」、「還好離開了」形容前夫，更公開向劇組喊話，指稱對方可能涉及感情欺瞞，甚至提醒包括中國劇組在內的業界人士提高警覺。

相關內容曝光後，張偉傑透過友人得知自己遭前妻公開指控，認為名譽及人格受到嚴重損害，因此向台北地檢署提出妨害名譽等告訴。

檢方調查相關貼文及事證後認為，陳玉珊身為具有一定知名度的導演、製作人，社群帳號也擁有一定影響力，在短時間內連續發布相關內容，足以讓不特定人士接觸到對張偉傑的負面指控，因此認定涉及公然侮辱、加重誹謗等罪嫌，另涉及個人資料保護法相關規定，最終依法提起公訴。

陳玉珊與張偉傑離婚後，原本各自生活，但這起官司讓兩人多年前的婚姻往事再次被翻出。過去陳玉珊曾因「我的少女時代」受到高度關注，2015年電影慶功宴上的相關畫面也曾引發討論，當時她被拍到與王大陸有親密互動，甚至傳出兩人接吻約10秒，引發外界議論。

精華 FAQ

  • 檢方認為她在社群平台公開指控前夫張偉傑婚內不忠，並以畜生、窩囊廢等字眼辱罵，內容已讓不特定人士接觸，涉及公然侮辱與加重誹謗。

  • 陳玉珊曾寫下「那對畜生還是在一起了」、「原來真的被騙了、二十幾年啊」等內容，也以「窩囊廢」、「還好離開了」形容前夫，並向劇組示警。

  • 檢方指出，陳玉珊是知名導演與製作人，社群帳號具一定影響力，短時間連續發文足以擴散負面指控，因此認定她的言論已觸及公然侮辱、加重誹謗及個資相關規定。

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