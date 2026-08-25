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「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

香港新聞組／即時報導
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劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照，梁朝偉、張學友同框狀態極佳。（取...
劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照，梁朝偉、張學友同框狀態極佳。（取材自Instagram@carinalau1208）

AI摘要

文章摘要整理：

上山詩鈉62歲生日獲劉嘉玲、梁朝偉、張學友等圈中好友齊聚慶生，巨星同框引發熱議，也凸顯她與劉嘉玲逾40年的深厚情誼。

昔日香港演藝圈「九龍女」之一、張智霖表姐上山詩鈉（Anna）近日迎來62歲生日，人緣極佳的她獲一眾圈中好友齊聚為她慶生。劉嘉玲近日在社交平台分享為上山詩鈉慶生的派對大合照，現場巨星雲集，陣容極其華麗，引起網民熱烈討論。

香港01報導，劉嘉玲與上山詩納姊妹情超過40年。劉嘉玲在社交平台貼出慶生合照，並感性留言：「生日快樂永遠的活力女神。人生最幸福的事，莫過於和最懂彼此的人一起優雅地老去。四十載情誼，一切盡在不言中。」照片中，壽星上山詩鈉留著一頭俐落招牌短髮，身穿白色無袖上衣搭配豹紋長褲，神采奕奕！劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照。

劉嘉玲戴著淺藍色棒球帽搭配休閒外套，氣質大方；一旁的張學友戴著黑色棒球帽、身穿深色T恤，精神狀態極佳，而梁朝偉身穿黑色高領外衣，面帶招牌微笑。被譽為「凍齡女神」的吳婉芳留著一頭溫婉長髮，身著黑色西裝外套；站在她身後的唐鶴德身穿深紅色Polo衫，站最側邊的曾志偉則開心擺出「V」字手勢，場面溫馨融洽。

這張難得一見的巨星同框照曝光後，不少網民紛紛留言祝福壽星女，並讚嘆：「這才是真正的神仙友情」、「半個香港娛樂圈的黃金時代都在這裡了」、「歲月靜好，幾十年友情真的好難得！」

現年62歲的上山詩鈉出身演藝世家，不僅是張智霖的表姐，1980年代出道時更與劉嘉玲、梅艷芳、張曼玉、吳君如、羅美薇、藍潔瑛、戚美珍及邱淑貞等人被封為「九龍女」，紅極一時。她淡出演藝圈後，轉戰保險業並憑藉努力升任資深區域經理。息影近20年的她，去年更驚喜為電影「金童」重登大銀幕，在片中飾演曾志偉的前妻，過足戲癮，令不少影迷喜出望外。

上山詩納（中）與劉嘉玲、梁朝偉夫婦交情極深。(取材自Instagram@anna...
上山詩納（中）與劉嘉玲、梁朝偉夫婦交情極深。(取材自Instagram@annaboop）

劉嘉玲（左）感性告白與上山詩納（右）40年的姊妹情。（取材自Instagram@...
劉嘉玲（左）感性告白與上山詩納（右）40年的姊妹情。（取材自Instagram@annaboop）

精華 FAQ

  • 劉嘉玲在社交平台分享慶生合照，現場可見梁朝偉、張學友、吳婉芳、唐鶴德與曾志偉等人同框，陣容相當華麗，氣氛溫馨熱鬧。

  • 她留言祝壽星生日快樂，稱對方是「永遠的活力女神」，並表示人生最幸福的事是和最懂彼此的人優雅老去，強調2人情誼已超過40年。

  • 她早年與多位女星同列「九龍女」，淡出演藝圈後轉戰保險業並升任資深區域經理；息影近20年後，去年又為電影《金童》重登大銀幕。

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