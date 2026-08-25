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五熊日本涉潑油日網怒炸「太自私」竟喊：別牽連台灣

記者梅衍儂／即時報導
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五熊涉嫌對日本國寶「佛足石」潑油。圖／摘自IG
五熊涉嫌對日本國寶「佛足石」潑油。圖／摘自IG

台灣藝人五熊涉嫌在日本對奈良藥師寺國寶「佛足石」上潑灑液體，本月22日她再次入境日本時遭警方逮捕，此事不僅台灣網友罵翻，也在日本網路掀起熱議，不少日本網友除了對破壞寺社、文化財產的行為感到不滿，但也有網友特別強調，不應將個人行為與台灣整體形象畫上等號。

有日本網友提到，近年世界各地都曾出現以環保理念為訴求、卻對藝術品採取潑灑油漆、湯品等激烈抗議手段的團體，連日本寺社也陸續發生柱子、招牌遭潑灑油狀物的事件，因此擔心未來日本重要文化資產可能必須比照歐洲，改以玻璃罩等方式加強保護。

針對事件與台灣的關聯，一名日本網友留言表示「如果真的是因為『對感動的東西』會潑油，那麼過去她是否也曾對台灣的文化資產做出相同舉動，或許就能看出說法是否一致」。

也有網友替台灣緩頰，直言「只不過是一個人的胡作非為，根本不會對我們的好朋友台灣的評價造成一丁點影響」，認為不應因單一事件影響日本人對台灣的整體觀感。

另一名網友則直接批評：「『對感動的東西潑油』，不顧造成他人的困擾，把自己的思想擺在最優先，難道不覺得這實在太自私了嗎？」也有日本網友認為，不論涉事者來自哪個國家，「如果理由不是出於民族主義，那就是個人問題」，強調應將個人行為與國家、民族區分開來。

此外，還有網友質疑涉事者「可能還有其他類似行為」，希望相關單位能徹底調查；有人甚至留言「看來可能會有工作機會找上門了呢」，另有網友則以「看來只能禁止攜帶行李進場了」調侃，認為相關場所未來恐怕得提高入場管制。

精華 FAQ

  • 內文指出，她被懷疑在奈良藥師寺的國寶佛足石上潑灑液體，之後再次入境日本時遭警方逮捕，因此引發日本與台灣網友廣泛討論與批評。

  • 多數日本網友對破壞寺社與文化財的行為感到不滿，認為這種做法很自私，也有人擔心重要文化資產未來可能得加強保護，甚至採取更嚴格的管制措施。

  • 因為不少留言認為，這只是個別人物的行為，不應因此影響日本人對台灣的整體印象；也有人強調應將涉事者的個人問題與國家、民族形象清楚區分。

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