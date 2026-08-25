趙寅成騎馬飆柏油路玩命…膝蓋才剛開完刀

趙寅成在「希望：末日血戰」親自上陣演出騎馬動作戲。圖／采昌國際多媒體提供

趙寅成首度攜手「哭聲」名導羅泓軫，挑戰動作驚悚鉅片「希望：末日血戰」，在片中化身為了豐厚報酬什麼工作都願意接的小鎮青年。當神秘力量突襲小鎮、眾人陷入未知危機，他與夥伴毅然深入山區，展開一場充滿死亡威脅的冒險。為擺脫傳統英雄形象，趙寅成以近乎毫無束縛的方式詮釋角色，不僅親自完成高難度騎馬、森林越野、高速追逐及槍戰等動作戲，更為角色展開長達3個月的馬術訓練，堪稱演藝生涯少見的「極限挑戰」。

趙寅成透露，自己原本就具備騎馬經驗，但為了電影仍在開拍前連續3個月、每周訓練2至3次，從越野騎馬、柏油路高速奔馳到爬山，全方位強化體能與馬術技巧。他表示：「我傾注所有精力，一絲不苟地拍攝每個鏡頭，拍攝過程本身就是一次全新的電影體驗。」其中最驚險的場面之一，就是他必須騎真馬穿越森林障礙，在柏油路上高速奔馳，同時完成槍戰動作，幾乎所有危險場面都親自上陣。

更令人捏一把冷汗的是，趙寅成接演電影時正處於膝蓋手術後的恢復期，原本導演曾承諾不會讓他用雙腳奔跑，沒想到最後卻變成騎馬一路狂奔。趙寅成笑說：「我覺得騎馬真是最棒的下半身運動，而且拍攝時完全沒有用假馬代替，全都是騎真馬。畢竟騎馬時必須全程控制馬匹，要一直握著韁繩，整個身體都得出力，所以肌肉甚至會發抖。」

片中馬匹與汽車在柏油路上高速追逐的戲碼，更成為全片最驚險的場面之一。由於馬匹不適合在柏油路上高速奔馳，拍攝風險極高，劇組也深知機會稍縱即逝。趙寅成回憶當時情況表示：「馬匹絕對不能在柏油路上騎乘，稍有不慎就可能造成重大事故，所以大家都知道拍攝機會非常有限，抱著『一定要完成』的心情進行。」

導演甚至要求趙寅成在高速騎馬時單手控制韁繩，就連武術團隊與馬術團隊聽到要求後都直呼：「沒有人會做到這種程度。」不過趙寅成最後仍完成這項近乎不可能的挑戰，還幽默笑稱：「因為是歷經千辛萬苦才活著回來的，所以以後就請大家叫我『趙卡皮歐』吧！」這場玩命般的演出也獲得業界肯定，讓他憑藉本片角色入圍日前公布的釜日電影獎影帝角逐。

除了動作戲下足苦功，趙寅成也從外型著手打造小鎮青年形象。他特別接受日曬，並從髮型、妝容等細節調整角色氣質，笑稱：「其實很可愛吧。」他也大讚幕後化妝團隊的巧手：「雖然角色生活在小鎮上，但他仍然需要有一點魅力，這部分都是化妝團隊創造出來的魔法。」

值得一提的是，趙寅成在片中的鬍子並非特殊化妝，而是貨真價實的真鬍子。他笑說：「自己留鬍子的好處，就是可以放心拍攝大特寫鏡頭。因為那不是化妝做出來的，而是真正的鬍子，所以才能呈現出更自然的質感。」面對自己天生擁有完美鬍型，他也幽默將功勞歸給父母：「這也是父母把我生得很會長鬍子。」

趙寅成為了演出「希望：末日血戰」特意留了鬍子。圖／采昌國際多媒體提供