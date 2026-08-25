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LE SSERAFIM曝「超會吃」 恐怖訓練行程嚇壞指原莉乃

記者李姿瑩／即時報導
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LE SSERAFIM 宣布台灣開唱。圖／iMe TW
LE SSERAFIM 宣布台灣開唱。圖／iMe TW

韓國人氣女團LE SSERAFIM今年11月將再度訪台，14、15日一連兩天登上林口體育館開唱，主辦單位也正式公布票價、座位圖以及粉絲福利。準備來台與粉絲見面的五人，最近登上日本節目聊起私下飲食，不只一口氣吃掉約200串炸串，還曾因為大吃壽司，結帳時刷到信用卡超過額度。

被問到外界常有K-POP偶像嚴格控制飲食的印象，金采源立刻回答「我們很會吃」，宮脇咲良也表示，比起吃東西，她們認為不吃所帶來的壓力反而更是問題，因此選擇好好吃飯，再靠運動維持體態。金采源更直接表示：「我們是為了吃才運動。」

中村一葉則透露，成員演唱會結束後經常一起吃飯，甚至會在上台前互相打氣：「為了等等可以去吃飯，今天也努力吧！」

金采源也透露，最近成員一起吃炸串，還創下大家至今吃最多的一次，宮脇咲良隨即補充「大概200串」，還笑說五人的伙食費相當可觀。她們也曾一起大吃壽司，沒想到結帳時信用卡竟超過額度，最後只好請工作人員回飯店拿另一張卡救援。

五人雖然很會吃，平時的訓練量也相當大。宮脇咲良透露，運動後還有長達3小時的舞蹈課，卻一度脫口說成「還會被要求跳3個小時」，立刻被指原莉乃吐槽「可以說被要求嗎？」讓她嚇得趕緊摀嘴道歉。宮脇咲良接著透露，出道前甚至曾一天練舞超過10小時，直言這樣的訓練量「不吃東西根本沒辦法做到」。

「2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’ IN TAIPEI」將於11月14、15日晚間6點在國立體育大學綜合體育館登場，票價為新台幣6980、6380、5880、4680及3680元，其中6980元票區可參加Sound Check，並獲得VIP入場證及掛繩，所有票區都可獲得台北限定禮。更多售票相關詳情，可上主辦單位iMe TW官方社群專頁。

精華 FAQ

  • 她們將於11月14、15日晚間6點，在國立體育大學綜合體育館舉行「2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’ IN TAIPEI」，兩天連續開唱，並同步公布票價與座位資訊。

  • 金采源與宮脇咲良表示成員「很會吃」，曾一次吃掉約200串炸串，也有一起大吃壽司卻刷卡超過額度，最後還得請工作人員回飯店拿另一張卡支援。

  • 成員認為與其刻意不吃帶來壓力，不如好好吃飯再靠運動維持體態；她們平時訓練量也很大，甚至出道前一天練舞超過10小時，強調不吃東西很難撐下來。

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