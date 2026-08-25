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「F✦FOREVER」吸金30億 再回北京推演唱會升級旗艦版

記者林士傑／即時報導
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「F✦FOREVER恆星之城」巡演即將全面升級。圖／相信音樂提供
「F✦FOREVER恆星之城」巡演即將全面升級。圖／相信音樂提供

五月天阿信、言承旭、吳建豪跟周渝民去年搭檔開唱，「F✦FOREVER恆星之城」巡演至今累計30場，與超過30萬名粉絲共創美好時刻，票房吸金新台幣30億(約9400萬美元)。他們宣布再砸5億(約1568美元)升級成旗艦版，將於10月6日空降北京鳥巢連唱2晚，在「前輩」阿信帶領下獻出初體驗。

「F✦FOREVER恆星之城」巡演去年在上海起跑，製作成本為新台幣2.5億(約784萬美元)，接著陸續移師成都、重慶、雅加達、曼谷、新加坡等城市的萬人場館。四人休息約2個月，合力策畫全新的旗艦版本，對於首次踏上鳥巢舞台，吳建豪興奮說「一定會好好表現，把最好的狀態帶給大家」；周渝民則已準備充分，迎接全新的挑戰。

五月天至今在鳥巢辦了55場演唱會，阿信近日更應汪蘇瀧之邀站上鳥巢擔任嘉賓，對場地再熟悉不過。接下來他帶著言承旭、吳建豪跟周渝民寫下里程碑，鎖定各大體育場開唱，舞台、節目全面升級，另打造零死角金字塔升降台、全方位環場「逐星號」以及各個城市的限定延伸舞台，成本耗費5億，盡力讓每座城市藏有限定彩蛋。

言承旭(左起)、周渝民、吳建豪和五月天阿信全心投入巡演。圖／相信音樂提供
言承旭(左起)、周渝民、吳建豪和五月天阿信全心投入巡演。圖／相信音樂提供

五月天阿信(左起)、周渝民、吳建豪、言承旭累積深厚默契。圖／相信音樂提供
五月天阿信(左起)、周渝民、吳建豪、言承旭累積深厚默契。圖／相信音樂提供

精華 FAQ

  • 這套巡演至今已跑過30場，累計吸引超過30萬名粉絲參與，票房收入達新台幣30億，顯示四人合體開唱具有強大號召力。

  • 團隊將再砸5億升級製作，並於10月6日空降北京鳥巢連唱2晚，主打舞台、節目全面升級，讓北京場成為新的里程碑。

  • 新版演出將打造零死角金字塔升降台、全方位環場「逐星號」，並依各城市設置限定延伸舞台，期望讓每一站都有專屬彩蛋。

新加坡 五月天

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