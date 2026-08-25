徐懷鈺遭爆對失智母不聞不問 知情人士曝「19年真面目」
「平民天后」徐懷鈺近日驚爆家庭風波，家人指控料她離家超過12年，母親失智期間也未返家探視，多年家庭糾紛浮上檯面。對此，徐懷鈺經紀公司全盤否認相關爆料內容，曾與她合作19年的舞蹈老師張勝豐也發聲力挺，強調自己多年來親眼所見的徐懷鈺，是一個「努力工作、把家人放在自己前面，為家庭付出很多」的人。
張勝豐說，「我想以一個曾經和她實際相處、一起工作過至少19年的人的身分，說幾句我親眼看到的事」，他表示：「我可以作證，在我認識她、陪她上課練舞的那段時間裡，她真的是一個非常孝順、非常顧家的女孩。」
他回憶：「那時候她來上課、練舞，經常都會帶著弟弟、妹妹一起來。她也很聽媽媽的話，很多事情第一個想到的，從來不是自己，而是家人。有好吃的、好用的，她總是先想到要買給家人；對家人很捨得，反而對自己非常節省，常常捨不得買、捨不得吃。」
種種過往，讓張勝豐決定要力挺她：「這些不是我聽別人說的，而是當年我親眼看見、親身相處所留下的印象。至於一個家庭這麼多年來究竟發生了什麼，外人很難了解全部，我也不適合評論誰對誰錯。但至少在我認識徐懷鈺的那些年裡，我看到的是一個努力工作、把家人放在自己前面，為家庭付出很多的女孩。」
家人指稱她離家已超過12年，且母親失智期間也未返家探視，引發外界對她是否對家庭不聞不問的質疑，讓多年家庭糾紛重新浮上檯面。 徐懷鈺經紀公司對相關爆料內容全盤否認，否認外界對她疏於照顧家庭的說法，並未接受家人指控版本，試圖澄清爭議。 張勝豐表示自己與徐懷鈺合作至少19年，親眼看到她很孝順、很顧家，常帶弟妹上課，也總先想到家人，對家人付出很多，對自己反而相當節省。
精華 FAQ
家人指稱她離家已超過12年，且母親失智期間也未返家探視，引發外界對她是否對家庭不聞不問的質疑，讓多年家庭糾紛重新浮上檯面。
徐懷鈺經紀公司對相關爆料內容全盤否認，否認外界對她疏於照顧家庭的說法，並未接受家人指控版本，試圖澄清爭議。
張勝豐表示自己與徐懷鈺合作至少19年，親眼看到她很孝順、很顧家，常帶弟妹上課，也總先想到家人，對家人付出很多，對自己反而相當節省。
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